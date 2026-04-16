Avianca fortalecerá su flota con 100 nuevos aviones tras ajustes en la gestión de slots en El Dorado

El Grupo Abra anunció que sumará a la flota de Avianca más de 100 aviones A320 de última generación, una expansión que se produce como respuesta directa a la decisión de la Aeronáutica Civil de Colombia de mantener la consistencia en la normativa de asignación y administración de turnos de despegue y aterrizaje (slots) en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
La autoridad aeronáutica optó por seguir las mejores prácticas internacionales, alineando los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC3) con las directrices de los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) establecidos por la IATA.
Según el Grupo Abra, este marco normativo genera un sistema predecible que optimiza el uso de la infraestructura aeroportuaria, eleva los estándares de cumplimiento y contribuye a una operación significativamente más eficiente.
Adrián Neuhauser, CEO del Grupo Abra, enfatizó que la estabilidad regulatoria es clave para el crecimiento del país. “Las acertadas decisiones de la Aeronáutica Civil nos otorgan la tranquilidad necesaria para seguir invirtiendo en el futuro de Avianca, desarrollando la conectividad de Colombia con el mundo, impulsando el crecimiento del país como destino turístico y otorgando empleo a más de 10.000 familias colombianas”, afirmó.
Por su parte, Gabriel Oliva, presidente de Avianca, vinculó directamente el crecimiento de la flota con el respaldo financiero del grupo y la claridad normativa. “Con estabilidad regulatoria, y con el apoyo financiero de Abra, podremos seguir realizando nuestro plan de crecimiento, apalancando nuestro libro de órdenes de más de 100 aviones A320 de última generación para otorgar más y mejor conectividad, a los mejores precios, a todos los colombianos y a los que visitan este país”, destacó.
El compromiso de la Aeronáutica Civil con la implementación efectiva y permanente del monitoreo de slots ha sido recibido como una señal de estabilidad que fortalece la competitividad de Colombia como hub regional.
El Grupo Abra reiteró su disposición para continuar el trabajo coordinado con la IATA y las autoridades del sector, con el objetivo de garantizar un servicio aéreo seguro, eficiente y confiable que beneficie a todos los viajeros.
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