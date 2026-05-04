Colombia tiene más de 2 millones de unidades de negocios: DANE revela radiografía empresarial

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer cómo está construida la economía colombiana, a través de los resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano.
El objetivo del estudio es determinar la cantidad de unidades económicas en el territorio, incluyendo empresas, establecimientos, viviendas con actividad económica visible, entidades públicas y vendedores informales. El operativo censal abarcó 1.122 áreas, con más de 8.000 censistas en campo, y permitió evaluar más de dos millones de unidades económicas en todo el país.
En total, se identificaron 2.005.613 unidades económicas, lo que equivale a 38,5 unidades por cada 1.000 habitantes.
Predominio del comercio
Por sectores, el comercio concentra la mayor participación con el 53,1 %, seguido por servicios (32,3 %), industria (5,2 %), transporte (1,1 %), construcción (0,4 %) y administración pública junto a servicios públicos domiciliarios (0,3 %).
Estos datos confirman el peso estructural del comercio dentro de la economía nacional, especialmente en entornos urbanos.
A nivel territorial, Bogotá lidera con 360.115 unidades económicas, seguida de Antioquia (250.460) y Valle del Cauca (194.075). En los territorios étnico-raciales, el censo identificó una distribución concentrada en tierras de comunidades negras (58 %, con 6.202 unidades) y resguardos indígenas (42 %, con 4.580).
El DANE aclaró que estas unidades se clasifican por su ubicación geográfica dentro de territorios oficialmente reconocidos, lo que no implica que sus propietarios se autorreconozcan étnicamente. Además, estos territorios corresponden a centros poblados según la categorización geográfica de la entidad. El informe también señala que 1.994.831 unidades económicas quedaron sin clasificar en categorías específicas.