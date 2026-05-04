SuperServicios inspecciona a EPM ante posible fenómeno de El Niño en 2026

La Superintendencia de Servicios Públicos reveló este lunes (4 de mayo de 2026) que comenzará una revisión integral de Empresas Públicas de Medellín (EPM) frente a un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de 2026.
Además, mencionó que se hizo seguimiento al avance de las cuatro turbinas que tendría Hidroituango, con el objetivo de que este proyecto hidroeléctrico alcance ocho turbinas.
El ente regulador, dirigido por Felipe Durán, señaló que la jornada de inspección tiene como propósito verificar el cumplimiento de la normativa y la adecuada prestación de los servicios públicos por parte de EPM.
Asimismo, indicó que, en materia de energía y gas, se evaluarán aspectos relacionados con la continuidad del servicio, la calidad, la seguridad y la correcta aplicación de las tarifas para los usuarios, así como los planes de expansión e inversión de la compañía en estos segmentos.
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Este seguimiento se realizó con el acompañamiento de la superintendente delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo; Energía y Gas Combustible; y Protección al Usuario.