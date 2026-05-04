El dólar en Colombia inició la semana al alza. Al cierre de la jornada de este lunes 4 de mayo, la divisa estadounidense alcanzó los $3.728,99, lo que se traduce en un incremento de $94 respecto a la última sesión ($3.634,30).
De acuerdo con datos de Set-FX, la moneda mantuvo un comportamiento dinámico a lo largo de las negociaciones, tocando un techo de $3.730,74 y un valor mínimo de $3.674,00. El precio promedio, por su parte, se ubicó en $3.709,90.
Los expertos atribuyen esta tendencia alcista a la más reciente decisión de política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República. El Emisor optó por mantener inalterada la tasa de interés en 11,25 % con miras a aquietar las tensiones institucionales y gestionar la coyuntura económica actual.
«Desde el enfoque táctico, continuaremos monitoreando este nivel de cerca, ya que de mantenerse la tendencia alcista actual, el mercado podría buscar un nuevo techo en la zona de $3,780, nivel que no se visita desde marzo y que se convierte en una referencia clave de corto plazo», destacan los analistas de JP Tactical Trading.
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Lo que mueve el precio del dólar
Desde el foco internacional, el dólar en Colombia sigue condicionado por nuevas opciones de negociación sobre la apertura de Ormuz y el cese de hostigamientos entre Estados Unidos e Irán.
En el escenario local, las proyecciones muestran que la inflación no va a perder fuerza en lo que sigue de este año y, en cambio, hay escenarios en los que los fenómenos que presionan a los precios al alza se siguen materializando.
Del lado de los commodities, el petróleo Brent se mantiene al alza, llegando a los US$114,56; mientras que el WTI le sigue el ritmo, negociándose en US$106,08.
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