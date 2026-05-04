Multinacional inaugura megaparque solar con más de 23.000 paneles que podrían abastecer una ciudad de 50.000 habitantes 

La entrada en operación de un megaparque solar con más de 23.000 paneles en el Cesar no solo suma capacidad energética al país: también permite dimensionar, en términos concretos, qué tan grande es este tipo de infraestructura. La energía que generará en un año alcanza niveles comparables con el consumo eléctrico de una ciudad intermedia en Colombia.
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Ese es el caso del Parque Solar Jardín, inaugurado por la multinacional francesa GreenYellow en el corregimiento de Valencia de Jesús, en el departamento del Cesar. El proyecto entra a operar en una de las zonas con mayor radiación solar del país y se integra al sistema eléctrico nacional como una nueva fuente de generación renovable.
Un megaparque solar con cifras concretas de generación
El Parque Solar Jardín cuenta con una capacidad instalada de 14,55 megavatios pico (MWp) y una producción estimada de 29,15 gigavatios hora (GWh) al año. Esta última cifra es clave para entender su impacto: equivale a 29,15 millones de kilovatios hora (kWh) anuales.
Para llevar esto a una escala comprensible, es necesario contrastarlo con el consumo promedio de un hogar en Colombia, que se ubica alrededor de 150 kWh mensuales, es decir, cerca de 1.800 kWh al año. Bajo ese supuesto, la energía generada por el parque podría abastecer aproximadamente más de 16.000 hogares al año.
Esta equivalencia es la base de la comparación con una ciudad. Si se toma el promedio nacional de ocupación —cerca de 2,8 a 3 personas por hogar—, esos 16.000 hogares representan una población cercana a 45.000 o 50.000 habitantes.
Esa dimensión permite hacer una lectura más clara del proyecto. En términos de consumo energético, la producción del Parque Solar Jardín es comparable con la demanda de municipios colombianos de alrededor de 50.000 seguidores como San Gil (Santander), La Dorada (Caldas) o Puerto López (Meta), que tienen poblaciones en ese rango.
Es importante precisar que la energía no está destinada a abastecer directamente estas ciudades, ya que se integra al sistema eléctrico nacional. Sin embargo, la equivalencia permite entender la escala del proyecto en términos reales: no se trata de una instalación marginal, sino de una infraestructura capaz de cubrir la demanda de una ciudad completa.
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El parque incorpora tecnología tipo tracker, que permite a los paneles solares seguir el movimiento del sol durante el día. Este sistema incrementa la captación de radiación solar y mejora el desempeño frente a estructuras fijas, optimizando la generación de energía.
La planta está compuesta por 23.460 módulos fotovoltaicos, que transforman el recurso solar en electricidad de forma continua, aportando mayor estabilidad y eficiencia al sistema.
“La transición energética en Colombia se va a definir menos por lo que planeamos y más por lo que somos capaces de ejecutar. Jardín es una prueba de que cuando se alinean visión, inversión y operación, la energía se convierte en motor de productividad”, afirmó Juan Pablo Duque, CEO de GreenYellow Colombia.
Más allá de la capacidad de generación, el parque tiene un impacto ambiental cuantificable. Su operación permitirá evitar la emisión de 19.239 toneladas de CO₂ al año, una cifra que se aproxima al efecto de más de 320.000 árboles en términos de captura de carbono.
Este tipo de reducción cobra relevancia en el contexto de las metas de descarbonización del país y la necesidad de avanzar hacia una matriz energética más limpia.
Durante la fase de construcción del parque se generaron 184 empleos, de los cuales 104 correspondieron a mano de obra local, lo que refleja su impacto directo en la economía del territorio.
Adicionalmente, el proyecto incluyó un componente de formación técnica. En alianza con el SENA, 35 habitantes de Valencia de Jesús recibieron capacitación en energía solar fotovoltaica a través de un programa de 48 horas, que incluyó formación teórica y práctica con instalación de sistemas off-grid.
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“La transición energética se construye desde el territorio. En Jardín, cada empleo generado y cada persona formada deja capacidades que permanecen y amplían las oportunidades en la región”, agregó Duque.