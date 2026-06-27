Colombia tiene uno de los costos de energía eléctrica más altos para la industria en América Latina

Colombia es uno de los países con los costos de energía eléctrica más altos para el sector industrial en América Latina. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales (Asoenergía), el país solo es superado por México y registró tarifas más altas a las de Argentina, Brasil, Perú y Chile. Según las cifras, el precio promedio de la energía para la industria pasó de US$0,213 por kilovatio hora en 2024 a US$0,224 por kWh en 2025.
Asoenergía atribuyó este comportamiento, en parte, a los efectos que dejó el fenómeno de El Niño entre 2023 y 2024. En entrevista con Valora Analitik el pasado 11 de junio de 2026, la directora del gremio, Silvana Habib, señaló que, aunque aún es prematuro estimar el impacto exacto del nuevo episodio climático sobre las tarifas, un fenómeno prolongado e intenso podría generar un comportamiento similar al registrado en años anteriores.
“Aunque el precio de los contratos se ha estabilizado a finales de 2025, con la amenaza del fenómeno de El Niño actual se espera que el comportamiento se repita y los contratos que se firman en los próximos meses presenten un comportamiento similar”, indicó.
Frente a este panorama, el gremio propuso acelerar la entrada en operación de proyectos de transmisión eléctrica y facilitar el desarrollo de iniciativas de autogeneración, con el fin de fortalecer la capacidad de generación y transporte de energía en Colombia.
El desafío del gas natural
Uno de los factores que más preocupa al sector es la disponibilidad de gas. Desde diciembre de 2024, Colombia comenzó a importar este energético para cubrir parte de la demanda nacional debido a la disminución de la oferta local.
Asoenergía señaló que, además de los problemas de abastecimiento, la industria ha enfrentado restricciones en la disponibilidad del combustible durante los últimos años. Como consecuencia, el consumo industrial de gas se ha reducido significativamente.
Según datos del gremio, entre 2022 y 2025 el precio del gas para la industria se duplicó. En algunos sectores, los costos energéticos representan entre 40 % y 60 % de los gastos operativos, por lo que estos incrementos han tenido un impacto considerable sobre sus operaciones.
El panorama adquiere una mayor relevancia en medio del fenómeno de El Niño. El gas es uno de los principales combustibles utilizados por las plantas termoeléctricas, que sirven de respaldo al sistema eléctrico colombiano cuando disminuye la generación hidráulica por la reducción en los niveles de los embalses.
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La organización también advirtió que el aumento en los precios y las limitaciones de oferta han llevado a numerosas industrias a migrar hacia combustibles sustitutos, como el ACPM, una alternativa con mayores emisiones contaminantes. Sin embargo, el gremio aseguró que la opción para la industria es eso o dejar de operar. De esta forma, la falta de gas es uno de los dolores de cabeza para el sector.