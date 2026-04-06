Silvana Habib Daza es la nueva directora ejecutiva de Asoenergía

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) confirmó el nombramiento de Silvana Habib Daza como su nueva directora ejecutiva.
La designación se produjo tras un proceso de selección llevado a cabo por la Asamblea General de la agremiación y se concretó en la sesión del pasado 20 de marzo.
Perfil de la nueva directora ejecutiva de Asoenergía
La nueva directora ejecutiva de Asoenergía -quien reemplazará a Sandra Fonseca- es abogada de la Universidad Santo Tomás de Aquino y cuenta con una especialización en gestión pública de la Universidad de los Andes y una maestría en derecho de la empresa y negocios internacionales de la Universidad Católica de Ávila en España.
Su trayectoria profesional abarca roles de alta dirección tanto en el sector público como en el privado, destacándose su paso por la presidencia de la Agencia Nacional de Minería (ANM) durante cinco años, así como asesorías en el Ministerio de Justicia y del Derecho y en la Presidencia de la República.
En el ámbito gremial y corporativo, se desempeñó como vicepresidenta de operaciones y sostenibilidad de la Asociación Nacional del Petróleo (ACP) y su posición más reciente fue la vicepresidencia legal de asuntos corporativos en el grupo Colombia Natural Resources.
Al aceptar el cargo en Asoenergía, Habib Daza subrayó que Colombia requiere un sector energético sólido, confiable y con reglas claras que aseguren su sostenibilidad.
También dijo que la agenda que impulsará desde el gremio se basará en criterios técnicos y en la realidad del país, priorizando la seguridad energética, la sostenibilidad financiera del sistema y una transición energética que calificó como «viable».
Finalmente, la nueva directiva enfatizó la importancia de fortalecer la interlocución con el Gobierno y los diversos actores del sector de manera informada y constructiva, con el fin de propender por la estabilidad del mercado y el bienestar de los usuarios.