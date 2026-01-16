La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó sobre la ratificación del Memorando de Entendimiento entre las autoridades de aviación de Perú y Colombia.
Dicho documento, suscrito el 17 de julio de 2019 por las partes, es un instrumento de cooperación técnica orientado a fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad operacional, aviación civil internacional, armonización normativa.
Para la Aeronáutica Civil de Colombia, este memorando de entendimiento representa un avance significativo en el fortalecimiento de las relaciones técnicas e institucionales, el cumplimiento de los estándares internacionales de la CACl y el desarrollo seguro, ordenado y eficiente de la aviación civil
¿Qué permite este memorando entre las autoridades aéreas de Perú y Colombia?
Una de las implicaciones más directas del Memorando de Entendimiento es que se facilita la operación entre compañías aéreas de Colombia y Perú —por ejemplo, con rutas más flexibles, alianzas comerciales y acuerdos de código compartido.
Esto puede traducirse en más opciones de vuelos entre ambos países y hacia terceros destinos (como Estados Unidos o Canadá) y conexiones más eficientes con hubs como Lima, permitiendo mayor tránsito y facilitación de viajes regionales e internacionales.
Esto, beneficiando tanto al turismo internacional como a los pasajeros frecuentes y los viajeros de negocios.
El Memorando también brinda la estabilidad jurídica y previsibilidad a las aerolíneas y operadores del sector, lo que facilita la planificación de operaciones a largo plazo (frecuencias, rutas, inversiones).
Asimismo, permite la atracción de inversiones en infraestructura aeroportuaria y servicios relacionados.