Colombia restablece la conectividad total en el Caribe tras cierre del espacio aéreo por parte de EE. UU.

El Ministerio de Transporte de Colombia anunció este domingo el levantamiento total de las restricciones operacionales en el espacio aéreo del Caribe, permitiendo el inicio de una normalización progresiva de los vuelos hacia esta región.
La decisión se tomó luego de que la Aeronáutica Civil confirmara que la situación operativa había sido superada, garantizando nuevamente la seguridad para los usuarios y las tripulaciones.
La reapertura ocurre tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó un ataque y la captura de Nicolás Maduro por orden del presidente Donald Trump.
Debido a estos eventos, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. había ordenado el cierre del espacio aéreo para transportistas estadounidenses, citando riesgos vinculados a la actividad militar en curso y la potencial amenaza de armamento antiaéreo.
Ante la expiración de estas directivas de seguridad estadounidenses a la medianoche del sábado, el gobierno colombiano procedió a habilitar completamente sus rutas aéreas caribeñas.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que la prioridad absoluta fue proteger la vida de los pasajeros en una temporada de alta demanda de viajes y aseguró que el sector ahora trabaja de manera articulada para recuperar la eficiencia del servicio.
Los expertos de la industria advierten que el restablecimiento total de la normalidad podría tomar varios días debido al volumen de viajeros que quedaron varados durante la suspensión.
El Gobierno nacional reafirmó que la aviación es un eje clave para la economía y el turismo, por lo que mantendrá un monitoreo permanente junto a la Aeronáutica Civil para asegurar una operación confiable.
Avianca y Latam reactivan sus operaciones en Colombia
En sintonía con las nuevas directrices, Avianca anunció la reactivación inmediata de sus vuelos desde y hacia Aruba, Curazao y San Juan (Puerto Rico). La aerolínea informó que su prioridad será la reacomodación de los pasajeros afectados por el cierre, utilizando tanto vuelos existentes como operaciones adicionales desplegadas para este fin.
Para facilitar la movilidad de sus clientes, Avianca implementó medidas como notificación directa, flexibilidad en cambios y reembolsos.
Los pasajeros con reservas activas serán contactados por el equipo de servicio al cliente con sus nuevos itinerarios. Los usuarios podrán reprogramar sus vuelos en la misma ruta sin costo adicional, para viajar hasta 14 días después de la fecha de su nuevo itinerario.
Además, se mantendrá el proceso para aquellos clientes que opten por el reembolso de trayectos no utilizados.
Del mismo modo, Latam Airlines Colombia, que opera tres frecuencias a la semana entre Bogotá y Aruba y Curazao, comunicó que retoma su operación regular y adicionalmente dispondrá de un vuelo ida y regreso a Aruba y un vuelo ida y regreso a Curazao el 5 de enero para apoyar el regreso de los pasajeros que se vieron afectados durante el fin de semana.
“Los pasajeros afectados están siendo contactados proactivamente mediante los datos registrados en sus reservas. Latam Airlines Colombia lamenta los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pudiera ocasionar y agradece la comprensión de los pasajeros”, indica su comunicado.
Otras aerolíneas internacionales como United, Delta y American Airlines también han comenzado a sumar miles de asientos adicionales para evacuar a los pasajeros afectados en la región.
Se recomienda a todos los viajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de desplazarse a los aeropuertos.
—