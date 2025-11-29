Colombianos buscan nuevos destinos para invertir: estos son los mercados emergentes más atractivos en 2025

Los colombianos están ampliando su mirada hacia la inversión internacional y, aunque Estados Unidos sigue siendo el destino dominante, comienza a crecer el interés por nuevos mercados emergentes.
El movimiento responde a la necesidad de diversificar el riesgo y acceder a alternativas reguladas en otras jurisdicciones, en un contexto financiero marcado por mayor volatilidad global y por la búsqueda de asesoría especializada para operar en entornos cada vez más tecnológicos.
De acuerdo con datos del Banco de la República, durante el primer semestre de este año los flujos de Inversión Directa de Colombia en el Exterior (IDCE) fueron por US$2.270,6 millones, siendo Panamá (US$923,3 millones), Estados Unidos (US$707,7 millones) y Chile (US$216,3 millones), los principales destinos para el dinero colombiano.
Nuevos destinos para invertir
Si bien estos destinos marcan la pauta de las inversiones colombianas en el territorio global, actualmente existen otros mercados a los que se está poniendo foco. Algunos de ellos son España, Alemania, Dubái y algunas economías asiáticas como por ejemplo China, Singapur, Corea del Sur, están ganando atención.
En ese sentido, Mario Torres, director de Operaciones en Investra Capital Group, aseguró que en Latinoamérica, Chile, México y Brasil destacan por sus reformas económicas y apertura a inversión extranjera. “Estos mercados ofrecen diversificación geográfica y sectorial, reduciendo la dependencia de un solo entorno económico”, apuntó.
No obstante, el apetito del país por invertir en el exterior es claro. Según cifras de la última Encuesta Anual de Inversión Extranjera Directa (EAID), que corresponde al año 2022, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los saldos de Colombia en el exterior alcanzaron los US$32.958,4 millones, lo que quieres decir que los colombianos siguen inyectando recursos en empresas extranjeras.
Sin embargo, así como hoy las inversiones se empiezan a expandir a nuevos mercados, los colombianos tienen ventajas competitivas fuertes en suelo estadounidense. Según el directivo de Investra Capital Group, Estados Unidos cuenta con un riguroso cuidado del crédito y su cultura hipotecaria permite acceder a grandes oportunidades en el sistema financiero de ese país.
“Un colombiano puede acceder a invertir en un bien inmueble con sólo pagar el 20 % – 30 % del valor del mismo como cuota inicial ya que con el sistema de financiamiento para extranjeros se cubre la diferencia”, indicó. Adicionalmente, aseguró que en Colombia las tasas de crédito hipotecario son casi el doble que, en EE. UU., por lo tanto, existen mayores oportunidades para crear patrimonio con un menor esfuerzo.
Y otro de los aspectos importantes tiene que ver con el protagonismo del dólar como moneda de las inversiones. Para Torres, esta divisa, como referencia, protege contra la volatilidad del peso colombiano y facilita transacciones internacionales.
Hacia qué sectores direccionar las inversiones
El especialista destaca que Estados Unidos continúa concentrando una parte importante del interés de los inversionistas colombianos por la solidez de sectores que combinan innovación y crecimiento.
Según la firma, la tecnología y el software siguen siendo un imán para capitales extranjeros, impulsados por la demanda global en telecomunicaciones y fintech, donde conviven compañías consolidadas y un ecosistema robusto de startups.
A este panorama se suma el auge de los activos digitales, pues “EE. UU. avanza en la construcción de un marco regulatorio que respalda el desarrollo de la tecnología blockchain y las criptomonedas”, lo que abre espacio a nuevas oportunidades.
Otro segmento en expansión es el de energías renovables, donde la transición energética estadounidense ha generado incentivos regulatorios y sociales que atraen inversión extranjera, convirtiéndose en un sector al que los colombianos empiezan a mirar con mayor interés. A esto se suma el campo de la salud y la biotecnología, impulsado por el envejecimiento de la población y los avances científicos, un entorno que, “mantiene una demanda creciente y ofrece retornos competitivos”.
El mercado inmobiliario, también, continúa siendo otra vía utilizada para diversificar portafolios. En palabras de Mario Torres, “el mercado de bienes raíces en regiones específicas de EE. UU. conserva estabilidad y funciona como una alternativa de protección frente a la inflación”, tanto en el segmento residencial como en el comercial.
En conjunto, estos sectores responden a la búsqueda de rentabilidad y mitigación de riesgos por parte de los inversionistas colombianos, dentro de un entorno internacional dinámico y cada vez más competitivo.
Finalmente, Torres destacó que para mitigar riesgos como la volatilidad cambiaria y económica; las barreras regulatorias; la falta de información o asesoría especializada y los riesgos políticos y de gobernanza en los mercados, existen estrategias que dan mayor seguridad al inversor colombiano.
“Algunas de ellas son la diversificación geográfica y sectorial para reducir la exposición; las alianzas con gestores locales y fondos especializados; el uso de vehículos de inversión regulados y transparentes como los Fondos de Inversión Colectiva certificados y asesoría legal y financiera continúa para el cumplimiento normativo y de optimización fiscal”, concluyó.