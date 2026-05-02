Berkshire Hathaway realizó su primera reunión de accionistas sin Warren Buffett como CEO; compañía no se dividirá  

Berkshire Hathaway realizó este sábado su reunión anual de accionistas, la primera desde que Warren Buffett cedió el cargo de CEO a Greg Abel.
El sucesor de Buffett al frente de la firma buscó tranquilizar a los accionistas sobre el futuro del conglomerado y aseguró que mantendrá la estrategia de inversiones de largo plazo y la estructura actual de la compañía.
Durante la reunión celebrada en Omaha, Nebraska, Abel afirmó que Berkshire no será dividida y que continuará operando bajo un modelo descentralizado, evitando aumentar la burocracia interna.
Según reportó Reuters, el nuevo CEO señaló que la compañía seguirá evaluando oportunidades para ampliar su portafolio, tanto en empresas públicas como privadas, mientras mantiene disciplina en el uso de capital.
La intervención de Abel se dio cuatro meses después de asumir oficialmente como director ejecutivo tras la salida de Buffett, quien continúa como presidente del conglomerado.
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Desafíos para el CEO de Berkshire Hathaway
Uno de los principales retos del nuevo CEO será mantener la confianza de inversionistas cada vez más enfocados en compañías vinculadas con tecnología e inteligencia artificial, frente al modelo tradicional de negocios industriales, energéticos y aseguradores de Berkshire, destacó la agencia de noticias.
En el encuentro, Buffett respaldó públicamente a su sucesor y aseguró que “Greg está haciendo todo lo que yo hacía y más”, retomando comentarios que ya había realizado cuando anunció su retiro del cargo de CEO.
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Menor asistencia en la primera reunión sin Buffett como CEO
La asistencia a la reunión anual cayó frente a años anteriores, cuando Buffett y Charlie Munger encabezaban el evento, dejando varios miles de sillas vacías en el recinto con capacidad para unas 18.000 personas.
El encuentro anual de Berkshire es considerado uno de los eventos empresariales y financieros más relevantes de Estados Unidos, reuniendo inversionistas, administradores de fondos y analistas de distintas partes del mundo.
Buffett también expresó preocupación por el aumento de comportamientos especulativos en los mercados y afirmó que actualmente existe una mayor “mentalidad de apuestas” entre algunos inversionistas.
Berkshire reportó utilidades y caja récord
Antes de la reunión, Berkshire Hathaway informó que su utilidad operativa del primer trimestre ascendió a US$11.350 millones, un aumento de 18 % frente al mismo periodo del año anterior.
La caja de la compañía alcanzó además un récord de US$380.200 millones al cierre de marzo, reflejando la decisión de mantener una posición conservadora frente a nuevas inversiones, según recogió Reuters.
Berkshire también recompró US$234 millones en acciones durante el trimestre, sus primeras recompras desde mayo de 2024.
En materia operativa, algunos negocios minoristas registraron presiones por la desaceleración del consumo y la menor confianza de los consumidores, mientras que otras operaciones como el ferrocarril BNSF reportaron mayores utilidades.
Abel reiteró además que Berkshire mantendrá el enfoque de paciencia en inversiones impulsado históricamente por Buffett y sostuvo que la compañía evitará realizar adquisiciones o movimientos de capital sin comprender plenamente los riesgos y perspectivas económicas de los activos.