Colombia mejora en desarrollo sostenible municipal, pero 57 % de municipios sigue en desempeño medio

ProPacífico presentó los resultados más recientes del Índice de Desarrollo Sostenible Municipal, una herramienta que mide el avance de los 1.103 municipios del país.
Los resultados se presentaron en el marco del foro “Desarrollo Territorial: Alianzas que marcan la diferencia”, realizado en alianza con el Consejo Privado de Competitividad, Pacto Global Red Colombia, la Plataforma Multiactor ODS Colombia y Probogotá, con el apoyo de Colombina, Coomeva, Grupo Aval y Harinera del Valle.
El estudio evidenció que Colombia avanza de manera gradual en la agenda de desarrollo sostenible, con mejoras sostenidas en el desempeño municipal.
¿Qué reveló el índice?
Entre 2023 y 2025, los municipios en niveles altos de desempeño (sobresaliente y satisfactorio) pasaron de 397 a 421, lo que representa 24 municipios adicionales en estos niveles.
No obstante, el 57 % de los municipios (639) aún se concentra en niveles medios de desempeño.
“Esta medición que realizamos desde el 2020, nos ha permitido identificar importantes avances, pero también revelar que el ritmo del desarrollo aún es desigual entre territorios. Cerrar esas brechas exige una apuesta decidida por el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.” manifestó María Isabel Ulloa, directora Ejecutiva de ProPacífico.
En relación con los ODS, los avances más significativos se registran en educación y fortalecimiento institucional. Se destaca el retorno progresivo de estudiantes a las aulas tras la pandemia, así como mejoras en la permanencia educativa y en las tasas de aprobación escolar.
También en algunos municipios se evidencian avances en temas de salud de la primera infancia. Uno de los hallazgos más relevantes del índice revela que los municipios con mayor actividad empresarial presentan mejores desempeños en indicadores clave como reducción de la pobreza, acceso a servicios públicos, desarrollo industrial y crecimiento económico, lo que reafirma el papel del sector privado como un actor determinante en el desarrollo territorial.
Municipios destacados
Durante el evento se realizó la premiación a municipios destacados por sus avances, reconociendo aquellas administraciones locales que han demostrado resultados concretos y visibilizando sus buenas prácticas y casos de éxito.
Caracolí (Antioquia) lideró el avance en ODS a nivel nacional, con un aumento de 14,5 puntos en su calificación (de 59,0 en 2023 a 73,5 en 2025) y un ascenso de 884 posiciones en el ranking municipal.
Por su parte, en la categoría de ciudades intermedias, Ciénaga (Magdalena) se destacó por registrar el mayor progreso, al ascender 337 puestos (del 1034 al 697) y mejorar su puntaje en 7,4 puntos. En educación (ODS 4), Soatá (Boyacá) obtuvo el mejor desempeño tras medir sus indicadores en acceso, calidad, permanencia e infraestructura educativa.
Mientras que Cogua (Cundinamarca) registró la mayor reducción en deserción escolar, pasando de 4,87 % a 1,71 % entre 2023 y 2025. Dagua (Valle del Cauca) fue reconocido como el mejor municipio Zomac rural, con un puntaje de 75,4/100 que lo ubicó en el primer lugar entre 348 municipios medidos.
Finalmente, Soacha (Cundinamarca) se destacó por el mayor avance en recaudo por instrumentos de Ordenamiento Territorial al pasar de un recaudo de $97.470 per cápita (2023) a $155.178 per cápita (2025), un aumento del 59 % del recaudo per cápita en los últimos tres años.