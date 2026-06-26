Colombianos en el exterior deben presentar documento esencial para que les reconozcan la pensión

Los colombianos en el exterior pueden pensionarse en una de las opciones que ofrece el sistema de jubilación nacional. Sin embargo, la norma establece requisitos clave que deben cumplir.
Indica la norma que estas personas, al igual que los cotizantes locales, deben hacer sus aportes al fondo requerido, además de cumplir con las semanas de cotización y la edad de retiro laboral.
Los colombianos en el exterior, además, deben presentar una serie de documentos que certifiquen que pueden acceder al beneficio e hicieron los aportes dentro de los porcentajes normativos que establece la ley vigente.
Documentos clave que deben presentar los colombianos en el exterior para recibir su pensión desde Colombia
- Documento de identidad: Cédula de ciudadanía escaneada por ambas caras
- Certificación de residencia: Documento que demuestre la condición de residente en el extranjero, expedido por el Consulado de Colombia de la respectiva circunscripción (no mayor a 6 meses de expedición).
- Certificación bancaria: Certificado de la cuenta internacional a nombre exclusivo del pensionado. Debe incluir de forma obligatoria los códigos de identificación internacional, como el código BIC/SWIFT o el código ABA, dependiendo del país.
- Formulario de autorización de giro: Diligenciado y firmado electrónicamente a través de la sede virtual del fondo de pensiones.
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Adicionalmente, la ley vigente establece que, para los colombianos en el exterior, una vez que la pensión sea otorgada y se encuentre en etapa de pago, se debe demostrar de forma periódica que el titular sigue con vida para evitar la suspensión de la mesada.