colombianos no quieren comprar ni casa ni carro: Estas son las causas

La más reciente encuesta de opinión del consumidor, que elabora Fedesarrollo, muestra que los colombianos no quieren comprar ni casa ni carro, toda vez que la intención se sigue enfocando en otro tipo de gastos, algunos de más urgencia o necesidad.
La medición encontró que la disposición a comprar vivienda se redujo en 2,4 puntos porcentuales en febrero de 2026 frente al mes anterior y en 0,1 puntos porcentuales con respecto a febrero de 2025.
Al analizar por ciudades, la encuesta observa que colombianos no quieren comprar ni casa ni carro y la intención cae en las cinco ciudades analizadas, relativo a enero de 2026.
“En febrero de 2026, el índice de disposición a comprar vivienda disminuyó en 2,4 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -22,0 % a -24,4 %”, agrega el documento.
Más razones del porqué los colombianos no quieren comprar ni casa ni carro
Adicionalmente, se observó un aumento en la ciudad de Medellín (14,9 puntos porcentuales). Por su parte, se registró una caída en Barranquilla (-17,7 puntos porcentuales), Cali (-9,2 puntos porcentuales), Bucaramanga (-7,9 puntos porcentuales) y en Bogotá (-2,9 puntos porcentuales)
En comparación con el mes anterior, la disposición a comprar vivienda aumentó en uno de los tres niveles socioeconómicos, se lee también en los resultados.
Al analizar por nivel socioeconómico, se observa que en febrero de 2026 la disposición, solamente a comprar vivienda, registró una caída en el nivel socioeconómico medio de 12,5 puntos porcentuales y de 2,8 puntos porcentuales en el estrato alto.
“No obstante, se registró un aumento de 7,1 puntos porcentuales en el estrato bajo respecto a enero de 2026”, señala el documento dado a conocer por Fedesarrollo.
Finalmente, en la encuesta en la que quedó en evidencia que los colombianos no quieren comprar ni casa ni carro, la disposición solo a adquirir vehículo registró un balance de -25,9 %, “lo que representa una reducción de 6,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-19,8%). Frente a febrero de 2025 (-45,3 %), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 19,4 puntos porcentuales”.