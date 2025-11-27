Colombianos podrán dolarizar su salario y ganar rendimiento diario gracias a esta plataforma

Glim, plataforma de bienestar financiero en América Latina, se ha asociado con OpenTrade para presentar un rendimiento automático del saldo de la nómina en dólares estadounidenses para Avalanche.
Esto con el fin de ofrecer a los empleados, trabajadores remotos, contratistas y freelancers colombianos una experiencia de ahorro que protege los ingresos de la inflación y la devaluación de la moneda local.
En el marco de la tendencia a la baja que ha experimentado el dólar, los colombianos podrán aprovechar la coyuntura para ahorrar y así ver mayores ingresos en el momento en que la moneda estadounidense recupere su fuerza. De igual forma, la plataforma se presenta como una alternativa ante la volatilidad y devaluación que puede experimentar el peso colombiano.
¿Cómo funciona Glim?
Glim, que para 2026 busca operar arriba de los US$100 millones, permite a empresas y trabajadores dolarizar parte de sus ingresos a través de su billetera, brindándoles acceso a dólares digitales y rendimientos automáticos, un beneficio importante en una región donde la volatilidad del peso erosiona constantemente el poder adquisitivo.
Esta nueva capacidad se basa en la infraestructura de rendimiento de nivel institucional de OpenTrade, sobre la red blockchain segura y de alto rendimiento de Avalanche.
“Glim fue creado para ayudar a los trabajadores de América Latina a proteger sus ingresos contra la inflación y la devaluación. Con este lanzamiento, presentamos la posibilidad de que los empleados y contratistas ahorren en dólares digitales y obtengan rendimientos automáticamente, incorporando la seguridad financiera a largo plazo directamente en la experiencia del empleado», afirmó Alex Robbio, director ejecutivo y cofundador de Glim.
Recomendado: Flypass hace un cambio relevante de cara a fortalecer su presencia en Colombia: los detalles
Un rendimiento flexible vinculado a la nómina
A través de su asociación con OpenTrade y Avalanche, Glim presenta una oferta de rendimiento en dólares inclusiva y accesible que antes estaba reservada para clientes bancarios premium:
- Rendimientos diarios en dólares digitales sin mínimos, sin tarifas y con total transparencia, con tecnología de OpenTrade.
- Opciones de nómina flexibles: los contratistas pueden recibir ingresos directamente en USD y los empleados pueden dolarizar parte de su compensación a través de la billetera de Glim.
- Más allá de la nómina, las empresas también pueden extender la protección y el crecimiento del dólar a asignaciones, bonificaciones, estipendios y otros beneficios.
- La liquidación y la seguridad están garantizadas por la red blockchain de Avalanche.
“Este lanzamiento entre OpenTrade y Glim demuestra cómo la infraestructura blockchain moderna, en concreto Avalanche, puede impulsar resultados significativos en el mundo real. Diseñado específicamente para la escalabilidad y la velocidad, Avalanche permite aplicaciones financieras fluidas y de alto rendimiento. Al incorporar las finanzas programables a los beneficios para empleados, las empresas pueden ahora descubrir nuevas maneras de generar resiliencia financiera y patrimonio a largo plazo para su plantilla”, afirmó Morgan Krupetsky, vicepresidente de Finanzas Onchain en Ava Labs.