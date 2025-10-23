Colombianos podrán estudiar en Europa con becas del 100 % en ESCP Business: ¿Cómo aplicar?

ESCP Business School, escuela de negocis, abre una convocatoria de becas y financiación dirigidas exclusivamente a estudiantes colombianos interesados en cursar maestrías y MBA en sus campus de Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia.
Este año, la escuela, en alianza con Colfuturo, ofrece becas y ayudas económicas que cubren desde el 20 % hasta el 100 % del valor de la matrícula. Los programas más solicitados incluyen el MBA, con 7 becas de 10.000 euros, y el MSc in Digital Project Management & Consulting, que ofrece una beca completa del 100 % y 7 adicionales del 35 %.
“Colombia es un país con un talento extraordinario, y en ESCP queremos abrir las puertas de Europa a quienes sueñan con transformar su futuro, sin que las barreras económicas los detengan. Nuestra alianza con Colfuturo es una apuesta por el potencial del país y por una nueva generación de líderes colombianos capaces de generar impacto global desde sus comunidades. Cada año, más de 11.000 estudiantes y 6.000 directivos de 136 nacionalidades eligen ESCP para transformar su vida; ahora queremos que más colombianos sean parte de esa historia”, resaltó Francisco Egaña, director de Admisiones y Desarrollo de ESCP Business School, campus de Madrid.
Otros beneficios de las becas
Además, los colombianos podrán optar por otras becas en programas especializados como el MSc in Hospitality & Tourism Management y el MSc in Real Estate, que ofrecerán dos becas del 50 % cada uno, y el MSc in Marketing & Digital Media, que contará con seis plazas con becas del 20 %.
Los beneficiarios de estas becas tendrán acceso a programas reconocidos internacionalmente por su excelencia académica y su alto nivel de empleabilidad.
El MBA, por ejemplo, está clasificado por el Financial Times entre los 10 mejores de Europa y el vigésimo octavo del mundo. Este programa puede cursarse en modalidad presencial, online o híbrida, con la posibilidad de estudiar en hasta tres ciudades europeas y especializarse en áreas como consultoría, emprendimiento, innovación o lujo.
El 100 % de sus egresados logra empleo en los tres primeros meses tras su graduación, con un salario medio anual de US$151.000, en empresas globales como Amazon, Google, McKinsey, Nestlé o la ONU.
Para conocer más sobre los programas y opciones de financiación, ESCP realizará un evento gratuito el martes 11 de noviembre de 2025 en el Hotel Estelar Parque de la 93 (Bogotá), donde los asistentes podrán participar en una Masterclass y recibir asesoría sobre admisiones y becas junto a representantes de Colfuturo.
Las inscripciones para las becas estarán abiertas del 6 de enero al 2 de marzo de 2026, y los resultados se publicarán el 14 de mayo. Más información y registro puede ingresas a través de este enlace.