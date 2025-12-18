Entrevista | Los colombianos volvieron a ver el seguro de salud como algo esencial: Seguros Bolívar

El sector asegurador colombiano cerrará el año con un desempeño “dentro de lo esperado”, pese a los retos del entorno económico, según explicó el presidente de Seguros Bolívar, Álvaro Carrillo. De acuerdo con el directivo, la industria crecerá alrededor del 8 % en la mayoría de los productos tradicionales.
En el caso de Seguros Bolívar, la compañía espera un crecimiento cercano al 13 %, por encima del promedio del mercado. Esta cifra excluye ramos que no son intermediados, como el negocio previsional y el SOAT, que corresponden a negocios directos y no hacen parte del negocio de asesores de la compañía.
En diálogo con Valora Analitik, Carrillo señaló que uno de los focos ha sido el cuidado del resultado técnico, especialmente en siniestralidad, que se ha mantenido dentro de lo esperado y sin situaciones atípicas. En relación con las inversiones, explicó que las primas recibidas se colocan en el mercado y que este componente ha sido más volátil.
Comportamiento por ramos
Entre los ramos con mejor desempeño se encuentra automóviles, en el que la siniestralidad ha venido disminuyendo, lo que ha permitido que las tarifas se moderen e incluso bajen, un ajuste que, según Carrillo, se traducirá en beneficios para los clientes.
En riesgos laborales también se observa un buen comportamiento, apoyado en una mayor cultura de prevención en la economía. En contraste, el ramo de salud ha registrado una mayor afectación al alza, debido a que muchas personas han anticipado tratamientos y exámenes ante la preocupación por el sistema de salud, lo que ha generado una siniestralidad superior a la esperada.
A comienzos del año, un invierno fuerte impactó ramos como agro, vivienda y propiedad, por inundaciones. En general, el balance combina factores positivos y negativos, pero dentro de los rangos previstos por la compañía.
Cifras de Seguros Bolívar
Seguros Bolívar cerrará el año con ventas entre $5,8 billones y $5,9 billones y atiende a cerca de cinco millones de clientes en todos sus ramos. La compañía cuenta con un patrimonio de $4,9 billones, el más alto de la industria, y espera utilidades cercanas a los $600.000 millones, en niveles similares a los del año anterior.
El ramo más grande es riesgos laborales, con cerca de 20.000 empresas afiliadas y cobertura para aproximadamente 1,2 millones de trabajadores formales. En seguros de vida, la compañía atiende a unos 600.000 clientes y, en automóviles, asegura entre 320.000 y 330.000 vehículos.
Comportamiento del ramo de Salud y digitalización
El contexto del sistema de salud ha tenido un efecto positivo para el sector asegurador y la medicina prepagada, al atraer nuevos clientes. El sector crece cerca del 15 %, mientras que dentro de Seguros Bolívar lo hace por encima del 20 %, aunque con un aumento en la siniestralidad por el mayor uso de los servicios. “La gente volvió a pensar en el seguro de salud como algo esencial para las familias colombianas”, afirmó.
Destacó también que la compañía cuenta con productos totalmente digitales en ramos como hogar, autos, salud y pymes, y ha ampliado sus canales a través de insurtechs, aliados digitales, bancos, retailers y startups.
Además, trabaja en el uso de inteligencia artificial para facilitar la vida de los clientes, tanto en la compra de seguros como en los procesos de indemnización, con el objetivo de convertirse en la compañía más sencilla del mercado colombiano.
Expectativas para 2026
Para el próximo año, Seguros Bolívar espera crecer a doble dígito, por encima del 10 %. La salud seguirá mostrando una buena dinámica, mientras que el nivel de desempleo relativamente bajo apoya el crecimiento de riesgos laborales. A esto se suma la recuperación en las ventas de automóviles y vivienda, que también impulsa al sector asegurador.
Efectos por integración de Scotiabank y Davivienda
Sobre la reciente transacción relacionada con Davivienda y Scotiabank, Carrillo indicó que se trata de una operación relevante para el grupo en Colombia y Centroamérica, que implica crecimientos relevantes en clientes y activos.
Explicó que la adquisición es reciente y que el trabajo actual se concentra en entender la oferta de seguros de Davivienda, analizar cómo se complementa con la de Seguros Bolívar y adoptar las mejores prácticas. Según el directivo, la suma de ambas ofertas permitirá aportar algo nuevo a los clientes de Scotiabank y entregarles una mejor cobertura en protección frente a lo que reciben hoy.