Amplían importante beneficio para quienes buscan una mesada de Colpensiones

Colpensiones tiene una serie de mecanismo extra que permiten a los ciudadanos generar un ahorro, con miras a tener un sustento económico para el momento de la vejez.
El programa BEEP (Beneficios Económicos Periódicos), que administra el fondo público, amplió para 2026 el monto máximo de ahorro que pueden hacer las personas que devengan menos de un salario mínimo.
Colpensiones, para la vigencia de 2026, estableció que el aporte mínimo para este ahorro se mantiene en $20.000 mensuales y un máximo de $2.450.000 anuales.
Según la entidad, el objetivo es “que las personas ahorradoras tengan la posibilidad de acumular un capital y recibir beneficios que les permita disfrutar hoy y descansar mañana, teniendo cómo alcanzar metas y cubrir necesidades básicas”.
Algunos beneficios extra del ahorro en Colpensiones
- Bonos de consumo para la compra de bienes y servicios
- Bonos para adquirir vivienda y equiparla
- Seguro de vida sin costo, con amparo por enfermedades graves y cobertura exequial
Indican desde el fondo público que para aplicar al seguro de vida las personas ahorradoras en el programa deben hacer aportes correspondientes a seis salarios mínimos diarios legales vigentes: $350.181, o por lo menos seis aportes de cualquier valor, pero no menores a $20.000
“Todas las personas que, de manera juiciosa hagan su ahorro, tendrán entre otros beneficios, un seguro de vida y amparo por enfermedades graves y desmembración. Este microseguro de vida ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas en las américas, para incentivar el ahorro”, dijo Colpensiones.
Según la entidad, las personas pueden hacer sus aportes mensuales a través de los 40.247 puntos de recaudo de las redes Sured/Paga Todo, SuperGiros y Reval, ubicados en locales, droguerías, tiendas, supermercados.