Colpensiones confirma cambio clave en el pago de las mesadas 13 y 14

Colpensiones dio a conocer algunos detalles puntuales sobre el pago de las mesadas a sus jubilados en Colombia, entre las que se incluyen los aumentos por ley que se dan cada año.
La principal modificación se centra en el hecho de que el fondo público ajustará los pagos en dos frentes y dependiendo del nivel de ingreso del afiliado.
Colpensiones subirá 23 % la mesada de quienes ganan un salario mínimo y 5,1 % para los pensionados que están por encima de $1.750.905.
Lo anterior ya empezó a aplicar desde enero y se va a mantener en lo corrido del año, advirtiendo, dijo el fondo público, que cerca del 60 % de los jubilados reciben una mesada igual a un salario mínimo y el restante 40 % por encima de esa cifra.
Lo que viene para las mesadas 13 y 14 de Colpensiones
Ahora, sobre las mesadas adicionales, conocidas como mesada 13 y mesada 14, el fondo explicó que se reajustan con el incremento correspondiente del año, según las mismas reglas aplicables a la mesada ordinaria.
Al tiempo esto último que los descuentos por aportes a salud se mantienen diferenciados según el valor de la mesada: 4 % para quienes reciben un salario mínimo; 10 % para quienes devengan entre más de uno y hasta tres salarios mínimos; y 12 % para mesadas superiores a tres salarios mínimos.
“Los pensionados pueden verificar el incremento aplicado en su desprendible de pago a partir de enero de 2026, así como en los certificados disponibles en la página web de Colpensiones y en los Puntos de Atención al Ciudadano”, dijo Colpensiones.
Así mismo, agregó que este reajuste anual de las pensiones “está fundamentado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 41 del Decreto 692 de 1994, que establecen el incremento automático de las mesadas y las reglas diferenciadas según su valor”.