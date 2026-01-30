Presidente de Colpensiones aclara cuánto subirán las mesadas arriba del salario mínimo

Organizaciones de pensionados en Colombia han dado a conocer una serie de reparos y preocupaciones sobre lo que debería subir la mesada que paga Colpensiones, teniendo en cuenta el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno.
Lo anterior sumado al hecho de que el impacto de la inflación del 23 % del salario mínimo para 2026 no se estaría compensando con el 5,1 % de la inflación, cifra a la que se ajustan las mesadas arriba de un salario mínimo.
Colpensiones ha mencionado, así como el mismo gobierno Petro, que los cambios en ese sentido no representan un golpe a los jubilados, toda vez que la desindexación de varios precios de la economía nacional ayudará a que las mesadas se ajusten a la nueva realidad económica del país.
En declaraciones recogidas por Semana, el presidente del fondo público, Jaime Dussán, aclaró que “las mesadas que superan un salario mínimo ($1.750.905) se reajustan con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado para el año anterior”.
Otros llamados de atención de los pensionados a Colpensiones
Recordó en ese sentido el funcionario que, para 2026, este incremento corresponde al 5,1 %, “con el fin de conservar el poder adquisitivo de los pensionados”.
Sin embargo, las asociaciones de jubilados, así como expertos locales, señalan que verán, quienes ganen entre uno y dos salarios mínimo, una pérdida real del poder adquisitivo.
Sumado al hecho de que los descuentos que se hacen en las mesadas de Colpensiones se mantienen y son un gasto que se vuelve complejo de asumir, como lo son los aportes a salud, por ejemplo, petición que se volvió a llevar a la mesa de la reciente concertación de políticas salariales.