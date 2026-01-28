Noticias sobre reforma pensional

Aumentar la edad de pensión en Colombia: ¿Qué se ha propuesto?

Tanques de pensamiento y expertos insisten en la urgencia de revisar la edad de pensión en Colombia.

ahorro pensional
Imagen: Prosperidad Social

La edad de pensión en Colombia fue uno de los debates centrales en el marco de la reforma pensional aprobada por el Congreso de la República durante el año 2025.

Sin embargo esa iniciativa, que sigue bajo estudio de la Corte Constitucional, no abordó cambios sobre los tiempos de cotización mínimos que deberían tener los jubilados para poder acceder a una mesada por retiro laboral.

edad de pensión en Colombia
Beneficio de menos semanas que tendrán las mujeres en Colombia. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Envigado

Centros de pensamiento y hasta el mismo Banco de la República mencionaron la necesidad de que esa reforma abordara esos cambios demográficos, toda vez que la edad de pensión en Colombia vigente, dicen, no parece estar acorde con las nuevas necesidades del sistema.

El mismo gobierno Petro reconoció que el país deberá entrar a revisar los cambios de la población, hacia 2040, para modificar algunos requisitos, incluyendo el de aumentar los aportes.

mesada 14 de pensión
Pensión en Colombia. Imagen: Prosperidad Social

Los riesgos de no subir la edad de pensión en Colombia

A ojos de análisis locales, como el que lidera Fedesarrollo, dicen que esa revisión no debería esperar tanto tiempo, mientras el mismo presidente Petro dijo, hace un año, que su Gobierno no presentaría ningún tipo de iniciativa para subir la edad de jubilación.

Las presiones sobre el sistema, la falta de recursos y un cambio sustancial del mercado laboral hacen que, dice el Banco de la República, el país tenga que revisar con urgencia los recursos que se van a necesitar para las mesadas de los jubilados.

Algunas proyecciones apuntan a decir que, en el pilar contributivo, semicontributivo y aquél que se fija en la renta solidaria deberían revisar requisitos de edad subiendo tres años para mujeres y para hombres.

edad de pensión en Colombia
Reforma pensional: mujeres serían las principales beneficiadas con la reducción de semanas de cotización. Foto: Prosperidad Social

Con lo anterior, la edad de pensión en Colombia pasaría de 57 a 60 años para mujeres y de 62 a 65 para hombres. Aunque hay que tener en cuenta que la propuesta de reforma pensional avalada por el Congreso reduce de 1.300 a 1.000 el tiempo de cotización requerido por las mujeres.

