Fondos privados de pensiones en Colombia responden y alertan por idea de repatriar billones de ahorros

Asofondos, gremio que reúne a los fondos privados de pensiones en Colombia, respondió al gobierno Petro sobre su idea de repatriar casi $100 billones de ahorros de los trabajadores en inversiones internacionales que hacen estas firmas.
A ojos del gobierno Petro, la medida busca incentivar la inyección de capital en proyectos locales, generando impulso productivo a la economía nacional.
Según el mismo proyecto de decreto, los ahorros de las pensiones en Colombia deben protegerse de las volatilidades de los mercados externos, postura que critican desde Asofondos.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dio a conocer una serie de llamados de atención por la propuesta del gobierno Petro y recalcó sobre la necesidad de incentivar políticas que mejoren el ahorro, que hacen los aportantes para su jubilación.
Más preocupaciones de Asofondos sobre las pensiones en Colombia
Dice el representante gremial que el borrador de decreto sobre inversiones en el exterior, aunque es diferente a lo que se esperaba, no acaba con la posibilidad de invertir parte del portafolio en el exterior, liquidando las posiciones en seis meses, lo que genera preocupaciones.
Esto último con foco en tres frentes, el primero al limitar la diversificación puede afectar la rentabilidad y la adecuada gestión del riesgo del ahorro pensional de los trabajadores colombianos.
Según el representante de los fondos privados de pensiones en Colombia, la medida fija un máximo de 30 % de las inversiones en el exterior que debe ajustarse en cinco años.
“Desde Asofondos participaremos en las mesas técnicas para seguir cumpliendo nuestro deber fiduciario y proteger los recursos de los afiliados”, agregó Velasco.
Recomendado: ¿Por qué al gobierno Petro le urge repatriar más de $100 billones en ahorros de pensiones de colombianos?
Se espera que en los próximos días el gobierno Petro dé a conocer si mantiene en firme el proyecto de decreto o adopta algunas de las observaciones dadas a conocer en las últimas horas.