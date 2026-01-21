Con la publicación del proyecto de decreto que busca traer a Colombia billones de ahorros de los trabajadores, en inversiones extranjeras, de fondos de pensiones privados, el gobierno Petro dio a conocer algunas de las justificaciones de la medida.
En el documento, se lee, hay un sustento en los principios y finalidades del Sistema General de Pensiones, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
La justificación tiene en cuenta que los recursos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen la naturaleza de recursos de la seguridad social, y de propiedad de los afiliados.
“Estos deben ser gestionados con sujeción a criterios de seguridad, rentabilidad, liquidez, diversificación y adecuada administración del riesgo, en estricto beneficio de los afiliados”, dice el proyecto.
La necesidad de traer los billones en pensiones
La redistribución de esos recursos, invertidos en el exterior hacia el mercado interno, expresa el gobierno Petro, busca optimizar la composición de los portafolios, “siempre que existan condiciones objetivas de mercado que garanticen rendimientos competitivos ajustados por riesgo”.
Señala el borrador de decreto que, como está expuesta la iniciativa, no implica una afectación a la autonomía técnica de los fondos privados de pensiones en Colombia, ni una imposición de inversiones específicas, sino que establece marcos y parámetros regulatorios.
“Asimismo, la priorización sectorial se concibe como un instrumento para mejorar la eficiencia en la administración de los recursos pensionales, orientando las inversiones hacia áreas que generen valor agregado y contribuyan al desarrollo sostenible”, agrega el documento.
Al tiempo que se establecen las herramientas y mecanismos para equilibrar la exposición internacional con oportunidades locales, llevando a una reducción de riesgos asociados a volatilidad externa.
¿Cuál será el límite para hacer inversiones de pensiones en portafolios internacionales?
Sobre la fijación de un límite global del 30 % a las inversiones en activos del exterior de los fondos de pensiones, con una implementación gradual que contempla un umbral intermedio del 35 % al tercer año, explica el proyecto de decreto, la idea responde a “criterios de prudencia regulatoria, viabilidad operativa y protección del ahorro pensional”.
Con corte al 30 de noviembre de 2025, según la Superfinanciera, el total de recursos administrados por los fondos de pensiones obligatorias asciende a $527,3 billones, de los cuales $257,1 billones corresponden a inversiones en activos del exterior, lo que equivale a aproximadamente 48,8 % del total del portafolio.
“El análisis por administradora muestra que la AFP con mayor exposición a activos del exterior presenta una participación cercana al 50 %, mientras que la de menor exposición se ubica alrededor del 45 %, lo que confirma que el nivel de internacionalización de los portafolios es relativamente homogéneo entre las AFP”, complementa el gobierno Petro sobre la idea de repatriar los billones en ahorros de pensiones.