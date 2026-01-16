Colpensiones confirma cambio fundamental para la pensión de las mujeres en Colombia

Pendiente de que se reactive el estudio de la reforma al sistema de jubilaciones del país, la pensión de las mujeres en Colombia vería importantes cambios que, de acuerdo con Colpensiones, deben tenerse muy en cuenta.
Algunas de las modificaciones, a pesar de estar en estudio, deben aplicar de inmediato, con foco sobre todo en recortes en tiempo de cotización para una parte de la población.
Con esto, Colpensiones llamó la atención para que las mujeres estén muy atentas a su historia laboral, toda vez que este año vuelve a aplicar un recorte en el número de semanas requeridas para que se les reconozca la pensión por vejez.
La disposición sí entra en vigor por haber sido una orden de la Corte Constitucional al Congreso: crear una ley que reconociera el recorte de semanas como medida de compensación de una población que ha tenido dificultades para ingresar al mercado laboral.
Colpensiones recordó cómo se reducirán las semanas que deben cotizar las mujeres para pensionarse:
- 2026: 1.250
- 2027: 1.225
- 2028: 1.200
- 2029: 1.175
- 2030: 1.150
- 2031: 1.125
- 2032: 1.100
- 2033: 1.075
- 2034: 1.050
- 2035: 1.025
- 2036: 1.000
Adicionalmente, pero ese sí es un cambio que deberá tener el aval de la Corte Constitucional, el gobierno Petro propuso un bono extra de 50 semanas para las mujeres con hijos, y hasta un máximo de tres, para que vean también una reducción de tiempo por cotizar y poder hacer uso del retiro por vejez.
Recomendado: Esto les descontarán a los pensionados en Colombia por salud con un salario mínimo
Para este caso, Colpensiones señala que las mujeres beneficiadas deberán presentar, cuando así sea necesario, los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos.