Hasta esta fecha hay plazo para trasladarse a Colpensiones

La reforma al sistema de jubilaciones avaló la posibilidad de que algunas personas se cambien de fondo y puedan trasladarse, si así lo desean, a Colpensiones.
Indica la ley que este cambio de fondo se dará únicamente en algunos casos y cumpliendo trámites que ya incluía la ley vigente.
Recuerdan los fondos privados y Colpensiones que cualquier decisión en este sentido debe sustentarse en la mejor opción de retiro para el cotizante con base en su historia laboral.
Justamente para poder cumplir con el beneficio aprobado en la ley, los aportantes deben haber certificado la doble asesoría para poder tomar una decisión informada.
El cambio lo podrán hacer mujeres con 750 o más semanas cotizadas y hombres con 900 o más semanas cotizadas al 30 de junio de 2025, sin importar su edad.
“Además, las personas que cumplan con estas semanas y tengan 47 años o más (mujeres) o 52 años o más (hombres) podrán beneficiarse de la Oportunidad de Traslado, lo que les permitirá cambiar de régimen pensional (de Colpensiones a Fondos Privados o al revés)”, dice el fondo público.
¿Qué fechas debes tener en cuenta para hacer el traslado a Colpensiones?
Pendiente de que la Corte Constitucional defina el futuro del proyecto de ley aprobado por el Congreso, de momento la norma estableció como fechas relevantes:
- 30 de junio 2025: plazo límite para cumplir con los requisitos (semanas y edad) para entrar al Régimen de Transición y Oportunidad de Traslado
- 1 de julio 2025: entrada en vigencia del nuevo Sistema de Protección de Social para la Vejez
- 16 de julio 2026: plazo máximo para solicitar el traslado de régimen (Colpensiones – Fondos Privados) para quienes puedan beneficiarse de la Oportunidad de Traslado
El fondo público explica que si la persona está en régimen de transición y tiene menos de 47 años (mujer) o menos 52 años (hombre), la fecha límite para solicitar el traslado de régimen es el día antes de del cumpleaños número 47 (mujer) o número 52 (Hombre).