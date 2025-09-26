En esta fecha, antes de terminar año, Colpensiones entregará mesada extra de pensión

Los jubilados de Colpensiones tienen derecho a una mesada extra de pensión en Colombia, pago que se entrega en la segunda mitad del año, y cuyo cálculo se hace con base en el pago que recibe, mes a mes, el titular de la cuenta.
De acuerdo con el fondo público, es necesario que si los jubilados llevaron a cabo algún tipo de trámite de cambio de cuenta de ahorro informen con el tiempo suficiente para entregar el dinero de manera correcta.
Colpensiones explica que esta mesada extra del fondo público puede empezar a pagarse desde noviembre, aunque la fecha límite y lo normal es que la prima de navidad se entregue a los jubilados, como plazo máximo, en la primera quincena de diciembre.
¿Quiénes tienen derecho de recibir la prima de Navidad de Colpensiones?
- Pensión de Vejez: Todos los jubilados por edad y semanas cotizadas
- Pensión de Invalidez: Aquellos que reciben una pensión por haber perdido un porcentaje significativo de su capacidad laboral
- Pensión de Sobrevivencia: Los beneficiarios de un pensionado fallecido (cónyuge/compañero(a) permanente, hijos, padres, hermanos con discapacidad)
Una de las aclaraciones importantes tiene en cuenta que las personas que reciben la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o de invalidez, correspondiente esta a quienes no alcanzaron para la pensión, pero se les devuelve el dinero de sus aportes, estas personas no tienen derecho a la prima de Navidad en Colpensiones.
Recomendado: Importante reducción de semanas de cotización a pensión en Colombia no aplicaría para todas las mujeres
Finalmente, el fondo público confirma que el valor de la prima de Navidad equivale a una mesada pensional completa (sin descuentos de salud).