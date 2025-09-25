Finanzas personales

Colpensiones recomienda hacer importante trámite una vez al año con semanas cotizadas

Colpensiones recordó a sus afiliados qué hacer para tener un control juicioso sobre sus semanas cotizadas.

Por: -
pensionarse en Colpensiones
Colpensiones. Foto: Valora Analitik

Compártelo en:

Colpensiones, en el marco de las recomendaciones que entrega a sus afiliados, dio a conocer cuáles son los cuidados que debe tener con la contabilidad que hace sobre las semanas cotizadas al sistema de jubilaciones.

pensionados en Colombia
Foto: Valora Analitik

De acuerdo con el fondo público, la revisión de la historia laboral no debería dejarse de un lado y ser revisada, con cuidado, al menos una vez al año.

Esta lectura de la historia laboral también debería hacerse cuando el trabajador cambia de trabajo, un proceso que puede hacerse de manera digital a través del portal de usuario de Colpensiones.

auxilio funerario de Colpensiones
Traslados a Colpensiones con la reforma pensional. Imagen: Tomada de cuenta en X de Colpensiones

¿Por qué Colpensiones recomienda revisar la historia laboral?

  • Detectar inconsistencias a tiempo
  • Semanas no cotizadas
  • Salarios reportados incorrectamente
  • Cambios de empleador no registrados
  • Errores en la información personal
  • Facilitar correcciones
  • Asegurar el cumplimiento de requisitos
  • Evitar sorpresas al momento de la pensión

Recomienda también el fondo público que, en el periodo entre los 45 y 60 años, los aportantes deberían hacer un control más juicioso de las semanas aportadas al sistema de pensiones entendiendo que es el momento en el que se empieza a acercar el momento del retiro laboral.

auxilio funerario de Colpensiones
Petro. Foto: Valora Analitik

Recomendado: ¿Por qué Colpensiones pedirá el traslado de 45.000 afiliados en fondos privados?

Recuerda el fondo público que este trámite también se puede hacer en alguno de puntos presenciales en las ciudades principales del país.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: colpensiones
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar