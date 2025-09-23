Noticias macroeconómicas Noticias políticas

¿Por qué Colpensiones pedirá el traslado de 45.000 afiliados en fondos privados? 

Colpensiones asegura que son miles los trabajadores que, por obligación, deberían estar en Colpensiones.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, dio a conocer que les pedirán a los fondos privados el traslado inmediato de 45.000 trabajadores. 

De acuerdo con Dussán, estos trabajadores, por ser de alto riesgo, deberían estar en el sistema que administra el fondo público. 

Según el funcionario, la decisión se toma teniendo en cuenta que hay normativa vigente que algunos oficios, que comprometen más la vida de los cotizantes, deben llevar a que estos estén en Colpensiones

Dijo Dussán que es una norma que no se venía aplicando en el país y que obliga a que los privados garanticen el mejor escenario de jubilación o sucesión para ciertos trabajadores. 

¿Cuándo se daría el traslado de estos trabajadores a Colpensiones? 

El punto podría definirse en los próximos días entendiendo que Colpensiones va a hacer la solicitud formal ante los fondos privados y el traslado debería hacerse inmediato. 

Aclaran desde el fondo público que para que se haga efectivo el cambio no hay que esperar a lo que diga la Corte Constitucional sobre la entrada en vigor de la reforma al sistema de jubilaciones. 

Según cálculos de Colpensiones, el traslado de estos 45.000 trabajadores representaría un monto importante a administrar a manos del fondo público. 

Lo anterior llevaría a darles un respiro a las finanzas del Estado y a los recursos que se comprometen para las jubilaciones en Colombia. 

