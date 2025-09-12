Colpensiones tiene este tiempo para aprobarle la pensión: Envío de mesada se hace con esta condición

Varios son los factores que determinan el tiempo límite para que Colpensiones apruebe una solicitud de jubilación. Esta depende del tipo de pensión, así como los documentos que se necesiten.
Aclara la norma que, sin embargo, pueden darse hechos aislados que terminen por demorar más tiempo el reconocimiento de la primera mesada.
En todo caso, Colpensiones indica que cada uno de los casos se debe estudiar de manera individual y la no presentación de todos los requisitos puede llevar a que se soliciten reprocesos.
Dentro de la reforma laboral avalada por el Congreso se aclara que las empresas también pueden iniciar con el proceso de solicitud para el reconocimiento de la mesada.
¿Cuánto se demora el reconocimiento de la pensión de Colpensiones?
De acuerdo con la norma, el tiempo puede modificarse si se trata de una mesada por incapacidad, vejez o cuando la mesada se entrega a manera de herencia.
- Pensión de vejez: Colpensiones tiene hasta cuatro meses para resolver la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez. Este plazo comienza a contar a partir de la fecha en que el peticionario ha radicado la solicitud con la documentación completa y correcta
- Pensión de sobrevivientes: El término para resolver este tipo de solicitud es de dos meses (60 días) a partir de la radicación completa de los documentos
- Pensión de invalidez: La ley establece un plazo de 4 meses para resolver la solicitud
Sobre la aprobación del proceso, Colpensiones emite la resolución que reconoce la pensión, y de allí la entidad encargada de los pagos tiene un plazo de dos meses para empezar a efectuar las trasferencias de las mesadas.