Colsubsidio realizará el próximo 19 de noviembre el Festival de Empleo temporada fin de Año, que pondrá a disposición más de 13.000 vacantes en Bogotá y municipios cercanos.
La jornada contará con la participación de 76 empresas de sectores como comercio, manufactura, turismo, alimentos, servicios y contact center, entre ellas Levi’s, KOAJ, Diane & Geordi, Listos, Activos, Adecco, Emtelco, Gi Group, Corbeta, Frisby, Hoteles Decameron, Ara, Teleperformance, Foundever, VISE, Pollo Olímpico, Gmovil y Amarillo, además de Colsubsidio.
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La oferta incluye cargos como asesores comerciales, auxiliares de producción, agentes de contact center, personal de servicios generales y guardas de seguridad, entre otros.
Adicional a eso, habrá oportunidades para personas con discapacidad, mientras que los empleos están dirigidos a perfiles con y sin experiencia, y los requisitos de formación académica varían según el cargo.
Entre otros detalles, el festival de empleo se llevará a cabo en el Parque Mundo Aventura, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., con entrada libre. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 19 de noviembre dando clic en este formulario.
Así las cosas, esta jornada se suma a los resultados que ha alcanzado Colsubsidio en materia de empleabilidad. En 2025, alcanzó 75.424 colocaciones laborales, la cifra más alta de los últimos cuatro años; gestionó 26.965 vacantes y conectó a más de 2.100 empresas con personas en búsqueda de empleo. Esta tendencia se mantiene en 2026: con corte a octubre, registra 71.843 colocaciones, 18.597 vacantes gestionadas y 1.332 empresas atendidas.