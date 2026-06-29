Colsubsidio aplaza temporalmente el cierre del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil

Colsubsidio anunció que aplazó la suspensión del servicio de urgencias pediátricas de su Clínica Infantil, que estaba programada para el próximo 1 de julio de 2026, luego de suscribir un preacuerdo de pago con Famisanar EPS para atender las obligaciones pendientes.
Con esta decisión, la nueva fecha para una eventual suspensión del servicio será el 15 de julio de 2026. Durante estas dos semanas adicionales, la institución continuará prestando atención mientras verifica el cumplimiento del acuerdo financiero por parte de la EPS.
La caja de compensación precisó que la continuidad del servicio dependerá del cumplimiento efectivo del preacuerdo y del giro oportuno de los recursos comprometidos por Famisanar.
«Colsubsidio mantendrá la atención mientras existan las condiciones financieras para garantizar la sostenibilidad de la operación», indicó la entidad.
Con este aplazamiento, el foco del caso deja de estar en el anuncio del cierre y pasa al cumplimiento del acuerdo entre el prestador y la EPS, del que dependerá la continuidad del servicio una vez se cumpla el nuevo plazo.
Se reduce la presión sobre la red pediátrica
La decisión también evita, por ahora, una mayor presión sobre la red de urgencias pediátricas de Bogotá.
La Secretaría Distrital de Salud había advertido que la ciudad registra una ocupación cercana al 230 % en los servicios de urgencias pediátricas y que la suspensión de la atención en la Clínica Infantil Colsubsidio podría afectar más de 5.000 consultas mensuales.
En ese contexto, el cierre temporal del servicio habría obligado a redistribuir pacientes hacia otras instituciones que ya operan con altos niveles de ocupación, incrementando los tiempos de espera y las dificultades para responder a la demanda.
Aunque el aplazamiento reduce ese riesgo de manera inmediata, la situación sigue dependiendo del desenlace financiero entre Colsubsidio y Famisanar. La nueva fecha otorga un margen de tiempo para mantener la atención, pero también mantiene la incertidumbre sobre la continuidad del servicio después del 15 de julio.