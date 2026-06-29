Acciones de Samsung y SK Hynix bajan tras anunciar billonario plan de IA; Yen cae a peor nivel desde 1986

En el mercado accionario, Samsung y SK Hynix registraron descensos luego de que se revelaran grandes proyectos de inteligencia artificial y semiconductores en Corea del Sur. Se espera que estas iniciativas movilicen miles de millones de dólares en inversiones durante los próximos años.
Mientras las acciones de Samsung Electronics cayeron 4,8 %, las de SK Hynix retrocedieron 1,6 %.
Según afirmó CNBC, el presidente de Corea del Sur, Lee Hae-Myung, anunció un plan para fortalecer la industria de semiconductores y ampliar la infraestructura de inteligencia artificial. Lo anterior se llevaría a cabo mediante nuevas inversiones y una mayor capacidad de fabricación, al considerar que el país debe avanzar con mayor rapidez para asegurar las tecnologías que sustentan el mercado de la inteligencia artificial.
En este contexto, Samsung y SK Hynix construirán dos plantas cada una para la fabricación de semiconductores. Los proyectos estarán ubicados en el suroeste de Corea del Sur y harán parte del plan nacional para el sector, cuyo monto asciende a US$518.000 millones.
El ministro de Comercio e Industria de Corea del Sur, Jung Nam Kim, señaló que el objetivo es ampliar rápidamente la capacidad de producción y reducir los tiempos entre la obtención de licencias y el inicio de la construcción de las plantas, según CNBC.
A lo anterior se suma que Samsung anunció durante la semana del 22 de junio de 2026 un plan de inversiones por US$646.000 millones para la próxima década. Este contempla fábricas de semiconductores, empaques avanzados, pantallas, baterías y centros de datos para inteligencia artificial. Dentro de este programa también se incluyen las nuevas plantas del suroeste de Corea del Sur, que harán parte de un clúster de semiconductores.
De esta manera, CNBC señaló que Samsung y SK Hynix se consolidan como actores centrales en la industria de la inteligencia artificial, en un momento en el que las grandes tecnológicas compiten por expandir su infraestructura para atender la creciente demanda.
Cabe señalar que SK Hynix es el principal proveedor de memorias HBM avanzadas para Nvidia. Por su parte, Samsung ha incrementado sus inversiones con el objetivo de cerrar la brecha tecnológica frente a su competidor local.
Comportamiento del yen japonés
Desde 1986, el yen no registraba niveles tan bajos frente al dólar estadounidense. La moneda japonesa se depreció hasta 0,1 % y se ubicó en 161,96 yenes por dólar. La caída, según Investing.com, se produjo a pesar de los esfuerzos del banco central japonés por endurecer su política monetaria.
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La entidad elevó las tasas de interés hasta sus niveles más altos desde 1995 y mantuvo una postura monetaria restrictiva. Sin embargo, la debilidad del yen favorece las exportaciones japonesas y apoya el mercado bursátil del país. En contraste, incrementa el costo de las importaciones de petróleo y gas, que se negocian en dólares, lo que termina traduciéndose en mayores precios para alimentos y electricidad.