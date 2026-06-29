Tramitología en permisos para proyectos renovables en EE. UU. pondría en riesgo más de US$121.000 millones

A causa de la política energética del presidente de EE. UU., Donald Trump, se paralizaron permisos para proyectos de energía renovable, lo que estaría poniendo en riesgo más de US$121.000 millones en inversiones. A la vez, se presentarían retrasos en el desarrollo de proyectos eólicos, solares y de almacenamiento de energía, con el fin de atender el aumento de la demanda asociado a tecnologías como la inteligencia artificial.
Lo anterior fue reportado por Wood Mackenzie, citado por Reuters, lo que pondría en evidencia la tensión entre los objetivos de la Casa Blanca y la necesidad de acelerar el despliegue de estas fuentes de energía.
Según el informe, los proyectos analizados en etapa inicial están valorados en US$121.000 millones. Sin embargo, enfrentan riesgos para su ejecución debido a los retrasos en los permisos. En conjunto, representan 92 gigavatios de capacidad de generación renovable, suficientes para abastecer a cerca de 69 millones de hogares. No obstante, estos desarrollos enfrentan un mayor escrutinio y procesos de aprobación más exigentes por parte de las autoridades federales.
De acuerdo con Reuters, Wood Mackenzie señaló que las limitaciones también obedecen a que existen permisos en trámite para proyectos ubicados en zonas de humedales, cuya aprobación depende del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. A esto se suma que varios proyectos eólicos registran retrasos debido a la lentitud en la revisión del espacio aéreo por parte del Departamento de Defensa.
De esta manera, 32 % de los proyectos de energías renovables en fase inicial se encuentran bajo supervisión federal. Mientras tanto, tanto republicanos como demócratas en el Congreso han presentado iniciativas para agilizar los procesos de concesión de permisos para grandes proyectos energéticos.
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En consecuencia, la demora en la tramitología está afectando el desarrollo de estas iniciativas. De hecho, según Wood Mackenzie, durante 2025 se paralizaron o cancelaron cerca de siete gigavatios de capacidad de generación en terrenos federales.