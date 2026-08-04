Colsubsidio, entre las 10 organizaciones con mejores prácticas de inversión social y ambiental en Colombia

Colsubsidio fue reconocida como una de las organizaciones con mejores prácticas de inversión social y ambiental en Colombia, al ocupar el séptimo lugar del Ranking General 2026 del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE).
El estudio independiente, desarrollado por Arteaga Latam durante la última década, evalúa el desempeño de las principales organizaciones del país en esta materia.
El IISAE 2026, respaldado por aliados como la Universidad de los Andes, ProAntioquia, ProBarranquilla y ProBogotá, entre otros, evaluó a 318 de las 1.000 organizaciones con mayores ventas, responsables del 36 % del PIB nacional y de más de ocho millones de empleos directos.
El informe destaca a Colsubsidio como una organización con una inversión social “madura, con medición como sello distintivo”.
“Más que un reconocimiento, este resultado demuestra que cuando la inversión social se gestiona con estrategia y una visión de largo plazo, es posible generar un impacto real que contribuya generar oportunidades para el cierre de brechas sociales y mejorar la calidad de vida de millones de colombianos”, destacó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.
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Alianzas que potencian el impacto
Uno de los principales diferenciales de Colsubsidio es su capacidad de articulación institucional. El 61 % de sus proyectos sociales y ambientales se desarrollan en alianza con entidades de gobierno local o nacional, más del doble del promedio (29 %) registrado entre las organizaciones evaluadas por el IISAE.
La medición y la transparencia son pilares de la gestión social de Colsubsidio. Por ello, la organización respalda sus reportes con verificación externa y estándares internacionales como GRI, SASB y el Pacto Global de las Naciones Unidas, prácticas que fortalecen la evaluación de su impacto y contribuyeron a su ubicación en el Nivel Superior del IISAE.
Con este resultado, Colsubsidio se posiciona entre las organizaciones lideres en inversión social y ambiental en Colombia, al evidenciar una gestión reconocida por su solidez, capacidad de articulación y orientación a resultados.