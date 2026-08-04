Primicia | Fondos de capital privado buscan US$8.500 millones para invertir en Colombia: estos sectores se beneficiarían

Los fondos de capital privado se han posicionado en Colombia como uno de los vehículos más útiles para movilizar recursos hacia proyectos y sectores estratégicos, que deriven en nueva inversión al interior del país.
Y de cara al cambio político que vivirá el país con el Gobierno De la Espriella, ColCapital, gremio que reúne a los actores de esta industria, ve una “ola de optimismo” que se está materializando en nuevos recursos disponibles para el desarrollo de nuevas iniciativas.
Paola García, directora ejecutiva de ColCapital, reveló a Valora Analitik que más de 50 vehículos están en levantamiento de capital por más de US$8.500 millones, “todos con tesis de inversión Colombia”.
Esto refleja que “hay gran apetito, gran optimismo hacia el futuro y lo que se ve son oportunidades para poder trabajar pues en la inversión del país”, recalcó García, quien mencionó cuáles son esos sectores que están en la mira de los fondos de capital privado.
Entre los que capturan mayor atención están la infraestructura, el sector inmobiliario, además de las estrategias de adquisiciones y crecimiento, que consiste en llevar recursos a empresas del sector real que ya están desarrolladas para que continúen su crecimiento.
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Otras apuestas del capital privado en Colombia
En entrevista con Análisis con Valora, que hace parte de la alianza entre Valora Analitik y Negocios Ditu de Caracol Televisión, la directora de ColCapital indicó que la deuda privada es quizás “una de las verticales más recientes en el país, una tendencia global, pero aquí en Colombia está empezando a crecer fuertemente”.
A través de la deuda privada, los fondos financian a compañías “que ya cumplieron con su ciclo de endeudamiento con los bancos tradicionales y necesitan más capital para poder seguir creciendo”.
Otra línea de interés para los inversionistas son los fondos de impacto, que tienen una tesis “centrada en el impacto social, el beneficio social que trae esa solución a la mesa y el impacto medioambiental. Son soluciones que tienen que ver muchas veces con temas energéticos, verdes y que traen una solución que beneficia al medioambiente”.
García no dejó de lado la relevancia del auge tecnológico que vive el mundo: “Por ejemplo, la oportunidad de construir data centers en Colombia. Mucho se habla de la inteligencia artificial, pero nadie habla de la oportunidad que viene detrás y es esa infraestructura que la tiene que respaldar, porque este alto consumo de datos que está trayendo la inteligencia artificial tiene que venir con infraestructura que la respalde”, a lo cual se suma también la necesidad de iniciativas energéticas.
¿Cómo se consiguen estos recursos?
García explicó que en el momento en el que un fondo de capital privado está en levantamiento de capital “tiene que salir a tocar muchas puertas. Pueden ser de manera nacional, pero también puede ser de manera internacional y ahí también los acompañamos en las dos formas”.
Una de ellas son las misiones, locales e internacionales, para llevar a inversionistas institucionales las oportunidades que pueden encontrar en Colombia.
Indicó, por ejemplo, que ColCapital participó en una misión a España en abril “donde estuvimos sentados con inversionistas institucionales españoles que además nos dieron la buena noticia que ya empezaron a apostar en fondos de capital privado locales que están invirtiendo en Colombia, en venture capital puntualmente, pero mirando otro tipo de oportunidades también”.
Reveló además que varias de estas misiones son académicas para traer mejores prácticas, “pero también a tocar la puerta de inversionistas que puedan estar interesados en llegar a Colombia para desarrollar oportunidades”.
Próximamente, el gremio participará en la semana de capital privado de América Latina (Lavca), en Nueva York. Según explicó, de manera paralela ColCapital hará un evento “para llevar a los gestores profesionales miembros a reunirse con inversionistas americanos. Así que estamos tocando todas las puertas”, concluyó.
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