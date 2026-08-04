El dólar en Colombia inició sesiones este martes 4 de agosto en los $3.225, lo que son $9 menos cuando se compara con el cierre de la jornada anterior.
De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.217, mientras que el máximo es de $3.228.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia llega hasta los $3.221, lo que son $9 menos al compararse con la tasa representativa del mercado que informó la Superintendencia Financiera.
En el plano local, sigue siendo clave el plan anunciado por el Banco de la República para comprar reservas internacionales del orden de los US$4.000, una decisión que corrige la tasa de cambio, que se espera siga subiendo los próximos días.
Lo que mueve al dólar en Colombia
Los nuevos pronósticos indican que el valor del dólar en el país seguirá fortaleciéndose, algunos pronósticos señalan que el valor promedio a cierre de este año alcanzará los $3.500.
Habrá que esperar, en los próximos días, el resultado de la inflación de Colombia correspondiente al mes de julio, sobre el que se espera una nueva aceleración con foco en lo que sea el comportamiento del valor de los alimentos.
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En el pronóstico de lo que sea el dólar en Colombia, también se sopesa el escenario de incertidumbre sobre lo que sea el futuro de las tasas de interés, sobre las que el mercado mantiene una fuerte incertidumbre.
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