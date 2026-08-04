Relevante | Grupo Cibest (Bancolombia) compró la fintech especializada en créditos por libranza Avista Colombia

Grupo Cibest realizó el cierre oficial de la adquisición del 100 % de las acciones de Avista Colombia, en una operación que cumplió con todas las condiciones propias de este tipo de transacciones y que convierte a esa fintech colombiana en parte del holding financiero.
Avista Colombia desarrolla soluciones digitales para dar acceso a productos financieros a las personas que pertenecen al segmento de la economía plateada (silver economy). Ha sido reconocida en años anteriores como una de las 50 fintech más incluyentes del mundo y una de las 100 startups con mayor potencial de Colombia, según explicó Grupo Cibest.
Desde su creación hace 7 años ha atendido a más de 146.000 colombianos por medio de su portafolio de productos de financiación, reportando desembolsos por cerca de $2,9 billones. A junio de 2026, su cartera total asciende a $1,5 billones. Tiene presencia en 1.007 municipios de los 32 departamentos de Colombia.
También es una compañía B, certificación que reconoce su compromiso con un modelo de negocio responsable y de impacto positivo, y se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, garantizando la ejecución de prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Igualmente, cuenta con calificaciones de Fitch y BRC Ratings.
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¿A qué se dedica Avista Colombia?
La compañía tiene como propósito garantizar acceso a créditos de libranza a todos los segmentos de la población, de todos los ingresos, y en todo el territorio nacional, incluyendo áreas rurales. Gracias a su base de innovación tecnológica para el análisis de datos, entre otras capacidades, ofrece productos con precios competitivos, mecanismos de desembolso ágiles «y una experiencia de satisfacción para todos sus clientes», dice un comunicado.
Grupo Cibest reveló que la adquisición impulsará la estrategia de Avista Colombia con las capacidades financieras, operativas, comerciales, reputacionales y tecnológicas del holding. Entre sus beneficios se encuentran una mayor fortaleza patrimonial, acceso a fondeo más eficiente, mejores procesos y mejores prácticas en gestión de riesgos y controles.
Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest, afirmó que la llegada de la fintech a Grupo Cibest potencia las capacidades del holding para impactar positivamente a más personas.
“Este paso fortalece nuestra propuesta de valor con soluciones y oportunidades de financiación incluyentes que garantizan la cercanía, conocimiento de la realidad de cada persona y experiencia superior que requieren y demandan los colombianos, especialmente aquellos pertenecientes a la economía plateada, en un contexto de crecimiento de esta población. Estamos seguros de que esta adquisición afianzará mucho más nuestros lazos con miles de colombianos en todos los rincones del país”, agregó.
Avista Colombia ingresa al grupo de compañías que hoy hacen parte de Grupo Cibest manteniendo su independencia: conservará su marca, estrategia de negocio y su foco en créditos de libranza y otros productos financieros relacionados con nóminas y pensiones. La atención a clientes no tendrá cambios.
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