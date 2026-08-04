El Gran Salón Inmobiliario vuelve a Corferias, convirtiendo a Bogotá en el epicentro nacional del sector vivienda

Tras un proceso de recuperación en medio del aumento en las tasas de interés y otros factores que inciden en la dinámica de compra y venta de vivienda, el sector se prepara para congregarse del 20 al 23 de agosto en la edición 20 del Gran Salón Inmobiliario que realiza Corferias en alianza con la Lonja de Bogotá.
Este evento refleja la dinámica del sector en el país, con la participación de constructoras, nacionales y extranjeras, inmobiliarias, entidades financieras, cajas de compensación, empresas de servicios complementarios, así como la asidua participación de interesados en adquirir proyectos habitacionales de residencia propia o para inversión.
Para Lilian Conde, jefe del proyecto del Gran Salón Inmobiliario en Corferias, esta nueva edición es la puerta de entrada a la nueva casa. “Lo que inició como una feria de servicio y orientación se ha convertido en 20 años en el gran referente del sector vivienda en el país y en Latinoamérica. Esperamos que esta nueva edición convierta el cierre de negocios en sueños cumplidos para las familias colombianas”.
Según la Lonja de Bogotá, aliado de Corferias para el Gran Salón, el sector vive una recuperación gradual. Algo que reafirma su presidenta ejecutiva, Lina María Torrado Rojas, al resaltar que “aunque todavía marcado por desafíos importantes en materia de financiación y decisión de compra, los indicadores muestran un mercado que ha logrado mantener su actividad y capacidad de adaptación, pero que aún enfrenta retos para consolidar una reactivación más robusta”.
Destacado: FNA anunció transformación para créditos de vivienda: Solicitud se podrá hacer sin filas y en minutos
Panorama de las actividades inmobiliarias en Bogotá
En cuanto a las ventas, los proyectos de Vivienda de Interés Social mantienen, de acuerdo con La Lonja de Bogotá, un desempeño favorable gracias a los subsidios distritales que se otorgan para la adquisición de este tipo de vivienda en la capital del país.
En cifras, la ciudad registró cerca de 10.000 desembolsos para vivienda nueva y más de 3.500 para vivienda usada durante el primer trimestre de 2026. En este sentido, los montos entregados mantienen una participación relevante dentro de la dinámica del mercado, lo que evidencia que el crédito continúa siendo una herramienta fundamental para la adquisición de vivienda.
Así, es de resaltar que las actividades inmobiliarias crecieron 2,0 % durante el primer trimestre de 2026, en línea con el crecimiento de 2,2 % registrado por la economía colombiana.
Otro punto para destacar es la generación de puestos de trabajo, ya que mantiene niveles elevados en la capital y en el resto del país, lo que demuestran que el sector de la construcción es dinámico y, sobre todo, capaz de impactar positivamente en la economía nacional.
Dentro de este panorama, el Gran Salón Inmobiliario se proyecta como el lugar ideal para, en un solo sitio, encontrar opciones de vivienda, comparar proyectos, analizar alternativas de financiación y recibir asesoría especializada. Algo que les facilitará la vida a los visitantes, ya que tendrán a su disposición a los distintos eslabones de la cadena del sector en distintos pabellones que podrán recorrer de forma eficiente y ordenada en poco tiempo. “Desde la Lonja de Bogotá, esperamos que el impacto del Gran Salón Inmobiliario se traduzca en la generación de contactos, en la activación de compra, en la dinamización de la inversión y en el fortalecimiento del mercado bogotano gracias a la confianza de los compradores”, puntualiza presidenta ejecutiva de la Lonja de Bogotá.