Colsubsidio entregó su balance de resultados del 2025, destacando el crecimiento que ha tenido la caja de compensación familiar, tanto en el número de personas afiliadas como en quienes se han visto beneficiados por sus servicios.
La entidad resaltó que cerró el año con 1.621.106 trabajadores inscritos. Esto no solo la consolida como la caja con el mayor número de afiliados en el país, sino que también le ha permitido ampliar su capacidad de acompañamiento a empresas, empleados y sus familias.
Lo anterior se traduce en un mayor acceso a subsidios, servicios y oportunidades que fortalecen la estabilidad económica y el desarrollo social del país.
Para hacerse una idea, en 2025, Colsubsidio acompañó a más de 2,8 millones de afiliados y beneficiarios y destinó $1,5 billones en subsidios monetarios, en especie y servicios.
De acuerdo con Luis Carlos Arango, director general de la caja de compensación, “cada cifra representa personas, familias y oportunidades reales, y refleja el compromiso de Colsubsidio con cerrar brechas sociales, promover el empleo formal y acompañar a los hogares en los momentos que más lo necesitan”.
Datos destacados
La entidad destacó que el subsidio monetario se consolidó como uno de los principales mecanismos de apoyo, beneficiando a 612.162 personas mediante la asignación de 7.722.860 cuotas, con una inversión superior a $495.778 millones. El apoyo se concentró en fortalecer el ingreso de los hogares y contribuir a la cobertura de gastos esenciales como alimentación, educación y cuidado familiar.
En subsidios en especie, Colsubsidio acompañó a miles de familias a través de distintos programas.
El bono lonchera, por ejemplo, benefició a 167.054 trabajadores, con una inversión cercana a $24.928 millones; mientras que el subsidio escolar apoyó a 209.731 estudiantes, con recursos por más de $20.275 millones, aportando al desarrollo integral de niños y jóvenes, y apoyando la permanencia escolar y la nutrición.
La caja de compensación también destacó el acompañamiento a las personas cesantes. El año pasado, asignó 27.022 subsidios al desempleo, por un valor total de $123.444 millones, como una red de protección que permite a las personas afrontar la transición laboral sin perder acceso a salud, pensión y con herramientas para facilitar su reingreso al mercado laboral.
Además, a través de su Agencia de Empleo, más de 91.000 personas registraron su hoja de vida y recibieron orientación, y más de 73.000 lograron vincularse laboralmente.
En lo referente a vivienda, Colsubsidio destinó $773.800 millones en subsidios, beneficiando a 19.970 hogares en modalidades de compra de vivienda nueva, construcción en sitio propio, mejoramiento y arrendamiento, contribuyendo al acceso a una vivienda digna y a la consolidación de hogares más estables y sostenibles en el tiempo.
En materia de educación, por su parte, atendió a 37.494 niños en programas de primera infancia; 7.833 estudiantes estuvieron matriculados en educación formal y más de 1.500 en programas técnicos y tecnológicos.
La entidad también resaltó su reconocimiento como la empresa más innovadora, según el Ranking de Innovación Empresarial de la ANDI, y su inclusión entre las 20 marcas más queridas por los colombianos, de acuerdo con el Brand Love Index.
