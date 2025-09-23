Colsubsidio realizó el Maiporé Vive Fest con actividades de restauración ecológica

El 21 de septiembre se realizó el Maiporé Vive Fest en la Ciudadela Colsubsidio Maiporé, reuniendo a cientos de familias en una jornada dedicada al deporte, la cultura y el emprendimiento local, con el objetivo de integrar a la comunidad con su ciudad, fortalecer el tejido social y contribuir a la construcción de entornos más sostenibles.
En la jornada, que inició a las 8:00 a.m., las personas participaron en actividades de restauración ecológica, ejercicio al aire libre y apoyo a la economía regional.
Entre los logros destacados del festival se encuentran:
- Recolección de más de 1.000 kilogramos de residuos
- Siembra de más de 200 árboles nativos
- Visibilización de más de 60 emprendimientos locales
Destacado: Edinsa, operador de transporte para Postobón, recibió el premio Colfecar Verde 2025
Además, entre otras actividades estaban presentaciones musicales, talleres familiares, actividades de pintura, espacios para bailar y la muestra gastronómica Maiporé al Plato, que resaltó los sabores típicos de la región.
“A través de espacios como el Maiporé Vive Fest, demostramos que es posible crear experiencias que no solo generan valor económico, sino que también fortalecen el tejido social y protegen los recursos naturales. Nuestro propósito, como empresa social líder, es continuar impulsando iniciativas que cierren brechas sociales y contribuyan al desarrollo de las comunidades”, aseguró Ana María Cifuentes, subdirectora de servicios sociales de Colsubsidio.