La Universidad de los Andes y Colsubsidio capacitarán de manera gratuita a 3.500 líderes empresariales

Colsubsidio y la Universidad de los Andes anunciaron la apertura de su convocatoria 2026, con la finalidad de formar a 3.500 trabajadores activos y sus beneficiarios en competencias de liderazgo y habilidades gerenciales. El programa gratuito, diseñado para responder a los desafíos del entorno laboral, está estructurado en tres niveles, seis cursos virtuales y cuenta con certificación conjunta de ambas instituciones.
Esta unión estratégica busca ofrecer una experiencia formativa que combina el rigor académico de talla mundial de la Universidad de los Andes con la experiencia en productividad sectorial de Colsubsidio. La iniciativa apuesta por transformar la gestión de equipos dentro de las organizaciones mediante herramientas prácticas y metodologías de aprendizaje experiencial.
Estructura del programa y perfiles
Los cursos tienen una duración de 48 horas cada uno, se dictarán en modalidad virtual sincrónica y están dirigidos exclusivamente a afiliados o beneficiarios de Colsubsidio. El plan de estudios se divide en tres categorías según el rol organizacional de los participantes:
- Entusiastas: Son 2.000 cupos y está dirigido a trabajadores en roles operativos o tácticos que aspiran a asumir liderazgos. Incluye los cursos de Habilidades Gerenciales del Siglo XXI y Liderazgo de Equipos, Diversidad e Inclusión.
- Consolidados: Hay habilitados 1.000 cupos y está diseñado para líderes con trayectoria que gestionan equipos y buscan escalar su impacto. Los participantes podrán optar por los cursos de Liderazgo Ágil y Gestión del Cambio, Liderazgo Estratégico y Toma de Decisiones con IA o Liderazgo Femenino: Poder, Visibilidad y Decisiones.
- Gerencia Élite: Con 500 cupos, está orientado a directivos y ejecutivos senior que requieren una transformación organizacional profunda, a través del curso de Liderazgo Adaptativo para Alta Gerencia.
Innovación tecnológica y beneficios
Los participantes del programa accederán a un ecosistema educativo de primer nivel que incluye el uso de la plataforma LMS y la biblioteca digital de Uniandes, así como la asistencia a ImpactLabs en Alta Gerencia y webinars de productividad.
Adicionalmente, los estudiantes del curso de Liderazgo Estratégico y Toma de Decisiones con IA recibirán una microcredencial digital verificable en LinkedIn. Asimismo, tendrán acceso y entrenamiento en herramientas avanzadas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude, Gemini, NotebookLM y n8n, aplicadas a laboratorios de liderazgo y metodologías de coaching entre pares.
Al cierre de esta edición, los organizadores proyectan que más del 90 % de los participantes reporten un impacto positivo en la resolución de retos complejos y que la tasa de certificación del programa supere el 85 %.
Las inscripciones son limitadas, hasta agotar existencias y se pueden realizar a través del portal oficial: www.colsubsidio.com/empresas/productividad/encuentros-talleres
Acerca de la Alianza
Nacida en 2023, la alianza de formación corporativa entre Colsubsidio y la Universidad de los Andes se ha consolidado como uno de los proyectos de capacitación de mayor impacto en Colombia, sumando a la fecha más de 18.000 personas formadas en habilidades esenciales y alta gerencia.