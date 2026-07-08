Brinsa, empresa líder en la química de la sal en Colombia y reconocida por marcas de gran tradición como Refisal y Blancox, presentó los resultados de su más reciente informe de gestión y sostenibilidad 2025. En este ejercicio, la organización demostró que la sostenibilidad y la rentabilidad caminan en un mismo sentido, reportando ventas netas consolidadas para el grupo y sus filiales por 1.429.654 millones de pesos colombianos, lo que representa un crecimiento a doble dígito del 10.6% frente al periodo anterior.
La punta de lanza para conquistar estos resultados financieros ha sido una contundente apuesta por la modernización industrial. Brinsa ejecutó una inversión de 249.074 millones enfocada exclusivamente en ciencia, tecnología e innovación, recursos que equivalen al 19.9% de sus ventas y al 83.6% del presupuesto global de inversión de la compañía. Este esfuerzo técnico se materializó en el lanzamiento de 27 soluciones innovadoras al mercado y en un avance histórico de 41 posiciones en el Ranking de Innovación Empresarial de la ANDI, donde la empresa se posicionó en el puesto número 60 a nivel nacional.
Destacado: Grupo Nutresa absorberá a sus dos accionistas mayoritarios: Estos son los detalles de la movida
Bajo este enfoque, la innovación ha sido el vehículo principal para transformar la operación en un modelo de alta eficiencia, logrando disminuir sustancialmente los gastos de energía y atenuar el impacto ambiental en las plantas de producción. El hito más representativo de esta ruta fue la entrada en funcionamiento de la nueva Refinería K, una infraestructura de última generación diseñada para optimizar el consumo de energía térmica y procesar salmuera de forma más limpia. Esta búsqueda de eficiencia fabril se complementó con la reducción de sus emisiones directas de gases de efecto invernadero, la firma de contratos de energía solar fotovoltaica para asegurar el abastecimiento limpio en el mediano plazo y un esquema de economía circular donde el 97% de los residuos industriales ya son reutilizados o reciclados.
En el plano de la capacidad de producción y soberanía industrial, Brinsa leyó con éxito las necesidades del mercado y expandió en un 50 % su capacidad de producción de cloro. Asimismo, desarrolló un nuevo compuesto para el tratamiento de acueductos y aguas recreativas que posicionará al país en la sustitución de importaciones de insumos químicos esenciales. Estos desarrollos tecnológicos conviven con el fortalecimiento de otros programas de sostenibilidad corporativa de gran valor para la empresa, como Visión Circular, mediante el cual se recolectaron miles de toneladas de envases y empaques en alianza con el entorno, y el programa social Acueductos con Propósito, que ha mejorado el acceso al agua potable de comunidades rurales en su zona de influencia con inversiones superiores a los 1.000 millones.
Con estos logros, Brinsa ratifica que la expansión comercial y financiera cobra su verdadero sentido cuando se traduce en valor tangible para la sociedad y el planeta. Al respecto, Karen Brazdys, CEO de Brinsa, destacó la visión de futuro que guía a la organización: “Nuestra apuesta por crecer, innovar y ser cada vez más sostenibles es una forma de expresar nuestra confianza en el potencial del país. Aunque los objetivos financieros están trazados, la verdadera meta es seguir siendo una compañía que impulse la competitividad nacional con hechos concretos, demostrando que la soberanía productiva, el cuidado del entorno y el bienestar de las personas avanzan firmes bajo un mismo propósito superior”.
Destacado: Siete de cada 10 municipios cumplieron estándares de calidad eléctrica