A través de la Superintendencia Financiera, Nutresa dio a conocer detalles sobre el Compromiso de Fusión por Absorción, que será sometido a consideración de los accionistas durante la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas citada para el próximo 31 de julio de 2026.
“La operación de reorganización consiste en la fusión por absorción por medio de la cual Grupo Nutresa S.A. absorberá la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de JGDB HOLDING S.A.S. y NUGIL S.A.S. Estas dos últimas, se disolverá sin liquidarse y transferirán en bloque la totalidad de su patrimonio a favor de Grupo Nutresa S.A”, dijo la firma.
Así mismo, la operación propuesta corresponde a una fusión de naturaleza reorganizativa y no genera efectos adversos para los accionistas, en la medida en que la operación se ha estructurado bajo bases comerciales.
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Estas, agregó Nutresa, garantizan que todos ellos conservarán en la Sociedad Absorbente derechos políticos y económicos equivalentes en esencia a aquellos que tenían con anterioridad al perfeccionamiento de la fusión.
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Finalmente, en la comunicación la firma aclaró que las condiciones del compromiso de fusión se fijaron con base en los estados financieros de propósito especial, que tienen corte al 31 de mayo de 2026.
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