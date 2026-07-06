Nutresa recompró 3,3 millones de acciones por $1 billón; ya ejecutó la mitad de su proyecto de readquisición

La más reciente oferta de readquisición de acciones, lanzada por el Grupo Nutresa, logró el interés de los inversionistas quienes respondieron favorablemente a la segunda recompra de títulos de 2025.
El pasado viernes el holding de alimentos ejecutó su recompra de hasta 3,33 millones de acciones a un precio de $300.000 por título. Esto quiere decir que entregará recursos por cerca de $1 billón.
De acuerdo con lo reportado por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), la oferta tuvo una leve sobre demanda, pues se aceptaron recomprar 3,41 millones de acciones. En consecuencia, se adjudicaron la totalidad de las acciones esperadas por la empresa.
Esta operación hace parte de un proyecto de readquisición de acciones aprobado por la Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa, en la reunión extraordinaria que se realizó el pasado 19 de diciembre de 2025.
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Nutresa ya recompró 1,15 % de sus acciones en circulación
Esta estrategia se ejecuta con cargo a la reserva para readquisición de acciones y busca la recompra de hasta 10 millones de acciones, que equivalen al 2,19 % del total de especies en circulación.
Sumando las dos transacciones hechas este año, la multilatina de alimentos ya lleva recompradas el 1,15 % de sus acciones, según la aprobación de sus inversionistas.
En la primera operación de recompra de este año, también se adjudicó la totalidad de los títulos, es decir, se recompraron 1,94 millones de acciones.
En total, las dos readquisiciones suman 5,2 millones, poco más de la mitad del proyecto aprobado por los accionistas.