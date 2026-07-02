Grupo Nutresa hará nueva recompra de acciones; pagará $300.000 por título

Antes de celebrar su Asamblea Extraordinaria de Accionistas el próximo 31 de julio, el Grupo Nutresa, de Gilinski, ejecutará una nueva readquisición de acciones, la cual se hará a través del mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
El holding de alimentos publicó el aviso de la oferta de recompra, que se realizará el próximo 3 de julio, en el cual revela que planea adquirir hasta 3,33 millones de acciones a un precio de $300.000 por título.
Vale mencionar que en las jornadas más recientes en la bvc el volumen negociado de Nutresa ha sido bajo, y su precio se ha movido muy cerca del valor propuesto para la recompra que se hará esta semana.
En esta oferta de readquisición podrán participar todos los titulares de las acciones que se encuentren inscritos en el libro de registro de accionistas hasta la fecha de publicación del aviso de recompra.
Además, se explicó que los accionistas deberán presentar, a través de la sociedad comisionista de bolsa de su elección, su aceptación a la oferta y cada uno podrá vender la totalidad de los títulos que posea en Nutresa.
Relacionado: Grupo Nutresa registró pérdidas por $15.336 millones en el primer trimestre tras dispararse gastos financieros
Crecimiento regional de Nutresa; ahora en Ecuador
La Asamblea Extraordinaria que realizará a finales de mes tiene como objetivo poner en consideración un compromiso de fusión. Previamente, la multilatina informó sobre sus planes de crecimiento.
Puntualmente, en junio pasado anunció un nuevo movimiento con el que ampliará su negocio de chocolates y derivados en cacao en la región, con la adquisición del 100 % de las acciones de Universal Sweet Industries.
Con una trayectoria de más de 130 años en el mercado ecuatoriano, Universal Sweet Industries S.A. (conocida tradicionalmente como La Universal) es una compañía pionera en la producción de golosinas de chocolate y derivados del cacao en dicho país.
La empresa es reconocida por desarrollar algunas de las marcas más emblemáticas de confitería y chocolates del país.
Entre ellas se encuentran Manicho, Huevitos, Menta Glacial, Cocoa Universal y Leche y Miel, productos que forman parte del portafolio histórico de la empresa y que han mantenido una amplia presencia en el mercado ecuatoriano durante varias generaciones.
La Universal es una de las compañías de alimentos más tradicionales de Ecuador. De acuerdo con información corporativa, sus orígenes se remontan a 1889 en Guayaquil.
—