Relevante | Grupo Nutresa comprará tradicional empresa de alimentos en Ecuador; fortalecerá su negocio de chocolates

Grupo Nutresa, de Jaime Gilisnki, acaba de anunciar un nuevo movimiento con el que ampliará su negocio de chocolates y derivados en cacao en la región.
La compañía dio a conocer que elebró un contrato de compraventa de acciones con Bia Culinary and Snacks Investments S.L., en calidad de vendedora, para adquirir el 100 % de las acciones de Universal Sweet Industries.
Esta es una sociedad domiciliada en Guayaquil, Ecuador, dedicada a la elaboración de productos alimenticios a base de cacao y productos de confitería, entre otros.
El cierre de esta transacción está condicionado, entre otros aspectos, a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.
Con una trayectoria de más de 130 años en el mercado ecuatoriano, Universal Sweet Industries S.A. (conocida tradicionalmente como La Universal) es una compañía pionera en la producción de golosinas de chocolate y derivados del cacao en dicho país.
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La empresa cuenta con un robusto portafolio de marcas emblemáticas con un profundo arraigo en el mercado y la identidad de los consumidores locales, entre las que destacan productos líderes como Manicho y Cocoa La Universal.
Esta es La Universal, la próxima adquisición de Nutresa
La compañía es reconocida por desarrollar algunas de las marcas más emblemáticas de confitería y chocolates del país.
Entre ellas se encuentran Manicho, Huevitos, Menta Glacial, Cocoa Universal y Leche y Miel, productos que forman parte del portafolio histórico de la empresa y que han mantenido una amplia presencia en el mercado ecuatoriano durante varias generaciones.
La Universal es una de las compañías de alimentos más tradicionales de Ecuador. De acuerdo con información corporativa, sus orígenes se remontan a 1889 en Guayaquil.
La empresa se consolidó como pionera en ese país en la fabricación de productos derivados del cacao y actualmente acumula más de 135 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano.