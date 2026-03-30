Coltefinanciera impulsa el ahorro de 36.000 mujeres en Colombia

Coltefinanciera continúa consolidando su compromiso con la inclusión financiera y el fortalecimiento de la autonomía económica femenina en el país. Actualmente, de los más de 80.000 clientes que tiene la entidad a nivel nacional, 36.000 son mujeres que han optado por ahorrar a través de los diferentes productos financieros de la compañía.
De este total, 17.876 mujeres cuentan con Certificados de Depósito a Término (CDT) con tasa fija y pago de intereses vencidos, una alternativa que les permite asegurar la rentabilidad a largo plazo de su dinero con tasas competitivas y condiciones estables.
En términos geográficos, los datos evidencian que el departamento de Antioquia lidera la cultura de ahorro femenino con 14.082 clientas, seguido por Cundinamarca con 10.881. Les siguen Santander con 1.942, Valle del Cauca con 1.743, Norte de Santander con 1.448, Risaralda con 1.164 y Atlántico con 1.050.
Por otro lado, departamentos como Sucre, Nariño, Cauca, Huila y Meta registran una menor participación de mujeres en productos de ahorro, lo que representa un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad para seguir ampliando el acceso a soluciones financieras en estas regiones del país.
“En Coltefinanciera creemos firmemente en el poder transformador del liderazgo de las mujeres. Hoy vemos cómo cada vez más están tomando decisiones financieras informadas, fortaleciendo su autonomía económica, independencia y priorizando el ahorro a mediano y largo plazo como una herramienta clave para su bienestar y el de sus familias. Este avance no solo impacta positivamente sus vidas, sino que también contribuye al desarrollo económico del país”, afirmó Gilda Pabón Gudiño, presidenta de Coltefinanciera.
En línea con este panorama, Coltefinanciera reafirma su compromiso de continuar desarrollando productos y herramientas que respondan a las necesidades de las mujeres en todo el territorio nacional, promoviendo el acceso, la educación financiera y la generación de oportunidades que impulsen su bienestar económico.
Destacado: Podcast | Mujeres en STEM: la clave para una banca más innovadora y competitiva
Coltefinanciera 45 años de historia y respaldo
Coltefinanciera es una compañía de financiamiento comercial, con 45 años de historia en Colombia, con presencia en Medellín, Bogotá, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales. Ofreciendo servicios financieros personalizados y de excepcional calidad a todos sus clientes, construyendo relaciones duraderas, sostenibles, mutuamente convenientes y de largo plazo; apoyándolos oportuna y eficientemente de forma integral en todas sus necesidades financieras, para crecer con ellos en un marco de gestión siempre transparente, responsable y profesional.
Actualmente, Coltefinanciera ofrece un amplio portafolio de productos y servicios dirigidos tanto al segmento empresarial como al segmento personas, de acuerdo con sus distintas necesidades de servicios financieros de ahorro, inversión, crédito, pagos, comercio exterior. y seguros, y genera empleo a cerca de 300 mujeres en el país, destacándose un alto número de ellas en cargos directivos.
Destacado:She Is My Boss: la estrategia multiplataforma que busca inspirar a niñas, adolescentes y mujeres, y dinamizar la economía colombiana