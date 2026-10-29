Con un acto inaugural que reunió a representantes de la industria, comenzó Expo 2 Ruedas 2026, un encuentro que conecta a las marcas con los aficionados al mundo de las dos ruedas y a quienes buscan conocer las novedades del sector. Hasta el 1 de noviembre, Corferias será el punto de encuentro para descubrir propuestas de la industria, explorar distintas alternativas de movilidad y participar en actividades para públicos de diferentes edades.
Uno de los momentos destacados de esta edición será el Día de la Mujer Motociclista, que se realizará este viernes 30 de octubre. Durante la jornada, las mujeres motociclistas que presenten su licencia de conducción podrán ingresar gratis a la feria, una iniciativa que reconoce su participación en la comunidad motera y abre un espacio para conversar sobre los desafíos de la movilidad en motocicleta y la importancia de una conducción responsable.
La participación de las mujeres en la movilidad urbana también se observa en las cifras de expedición de licencias de conducción, pues, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, se expidieron 88.039 licencias a mujeres, frente a las 18.012 registradas en 2019; sin embargo, estos datos no permiten establecer cuántas corresponden específicamente a motociclistas.
“Desde Expo 2 Ruedas queremos reconocer a las mujeres que hacen parte de la comunidad motera y destacar su participación en la movilidad sobre dos ruedas. Esta jornada también es una oportunidad para recordar que el crecimiento de esta comunidad debe ir acompañado de una conducción responsable y del compromiso de todos los actores viales con la protección de la vida en las vías”, señaló Guillermo Pajón, codirector de Expo2Ruedas y gerente general de Prisma Gestión Empresarial.
Experiencias de Expo 2 Ruedas 2026
Entre las experiencias que ofrece esta edición se encuentran los test rides de motocicletas de combustión y vehículos de movilidad alternativa, que acercan a los visitantes a distintas opciones de conducción. La programación también incluye exhibiciones de pilotos y grupos especializados, mientras que el Museo Expo2R ofrece un recorrido por la evolución de las motocicletas.
La agenda familiar incluye una pista para niños de 3 a 7 años y competencias de push bikes, bicicletas de equilibrio que permiten a los más pequeños acercarse a las actividades sobre dos ruedas. Además, el sábado 31 de octubre se realizará un concurso de disfraces, como parte de las actividades previstas para los asistentes. La feria también cuenta con espacios dedicados a la movilidad alternativa, entre ellos el Café Museo de las Bici.
La seguridad vial tendrá presencia en la programación a través de la campaña de la ANDI “El destino es volver” y de espacios académicos sobre mecánica, diagnóstico, mantenimiento y nuevas tecnologías aplicadas a las motocicletas. Estos contenidos abordan la prevención de siniestros, el respeto por las normas de tránsito y la responsabilidad compartida entre quienes se movilizan por las vías.
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Por su parte, Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Corferias, destacó que “en Corferias trabajamos para que Expo 2 Ruedas sea un espacio de encuentro para los aficionados, las marcas y todos los actores de la industria. A través de esta edición, los visitantes podrán conocer las novedades del sector y acercarse a distintas alternativas de movilidad, mientras que jornadas como el Día de la Mujer Motociclista permiten reconocer a quienes hacen parte de esta comunidad y reforzar la importancia de una movilidad segura y responsable”.
Expo 2 Ruedas 2026 estará abierta al público hasta el domingo 1 de noviembre, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., en Corferias. Durante estos días, los asistentes podrán recorrer la exhibición comercial, conocer las novedades de las marcas y participar en las actividades programadas.
Con una programación que integra industria, experiencias, actividades familiares y seguridad vial, Expo 2 Ruedas invita al público a vivir de cerca la pasión por las dos ruedas y a conocer las transformaciones de este sector.