Comerciantes en Colombia prenden alarmas por nuevo impuesto que afectaría a las tiendas de barrio

La Ley Rescate del gobierno De la Espriella genera preocupaciones entre los comerciantes en Colombia debido a una serie de medidas que causarían, en los próximos meses, complicaciones financieras para las tiendas de barrio.
De acuerdo con Fenalco, el proyecto propuesto supone un avance importante en varios sentidos; sin embargo, en materia de ventas en comercios de barrio, habría serias afectaciones por nuevas imposiciones tributarias.
El proyecto de ley propone que las bebidas con edulcorantes también tengan una carga impositiva, lo que los comerciantes en Colombia consideran como un golpe a la economía de las tiendas de barrio.
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Lo anterior, señala Fenalco, se suma a los impuestos saludables que ya vienen generando caídas en las ventas de estas unidades productivas del país.
Reparos de los comerciantes en Colombia: piden protección a las tiendas de barrio
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, manifestó su preocupación por la continuidad de los llamados “impuestos saludables”, que terminan afectando a los tenderos, a los consumidores y, especialmente, a los hogares de menores ingresos.
Puntualmente, la Ley Rescate propone que, para 2028, las bebidas con menos de 9 gramos de azúcares añadidos por cada 100 ml mantengan la tarifa del segundo tramo bajo la normativa actual, “mientras que aquellas con un contenido igual o superior a 9 gramos estarían sujetas a la tarifa más alta, actualizada anualmente con el UVT”.
“Para Fenalco, estas cargas tributarias encarecen los productos de consumo cotidiano y afectan directamente la actividad de las tiendas de barrio, que ya enfrentan una disminución significativa en sus ventas”, afirmó Cabal.
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Añadió que a este panorama se suma el impuesto a la cerveza, el cual presionará aún más los márgenes de los comerciantes en Colombia y las tiendas de barrio, toda vez que “pondrá en riesgo la sostenibilidad de muchos pequeños negocios”.