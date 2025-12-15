Comercio minorista e industria manufacturera en Colombia crecieron en octubre, según el DANE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) y de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) correspondientes a octubre de 2025, que muestran un comportamiento positivo en Colombia.
Sin embargo, los datos también reflejan diferencias importantes entre actividades, así como señales de moderación frente a los ritmos observados en meses previos, lo que perfila un cierre de año con crecimiento, pero aún marcado por retos estructurales.
Ventas del comercio minorista crecieron
De acuerdo con la Encuesta Mensual de Comercio (EMC), las ventas reales del comercio minorista y de vehículos en Colombia aumentaron 10 % en octubre de 2025, frente al mismo mes del año anterior. En el mismo periodo, el personal ocupado creció 2,2 %, lo que confirma una recuperación gradual del empleo en el sector.
En cuanto a los sectores que más impulsaron el resultado se encuentran el equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, con un crecimiento de 48,0 %; los vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, con un aumento de 20,7 %; y otros vehículos automotores y motocicletas, que crecieron 17,0 %. Estas tres líneas aportaron en conjunto 5,8 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista.
Cuando se excluye el comercio de combustibles, el crecimiento fue aún más significativo: las ventas reales aumentaron 12,3 %, lo que evidencia un dinamismo mayor en segmentos asociados al consumo de bienes durables y semidurables.
En términos de líneas de mercancía, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el buen desempeño de vehículos automotores y motocicletas, así como por equipos de informática y telecomunicaciones, electrodomésticos, artículos para el hogar, prendas de vestir y alimentos y bebidas, actividades que reflejan una mejora en la confianza del consumidor y una mayor disposición al gasto, especialmente de cara al cierre del año.
En materia de empleo, el personal ocupado en el comercio minorista aumentó 2,2 % en octubre, impulsado por el crecimiento de 3,5 % en el personal permanente. Sin embargo, se registraron disminuciones en los aprendices (-7,4 %) y en el personal temporal directo (-0,7 %).
En lo corrido del año, entre enero y octubre de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 12,3 % frente al mismo periodo de 2024.
Este comportamiento responde, en parte, a una base de comparación más favorable, a la desaceleración de la inflación frente a picos de años anteriores y a una mayor estabilidad del empleo formal.
No obstante, el DANE advierte que “el crecimiento no es homogéneo en todas las actividades, ya que algunos segmentos siguen enfrentando presiones por costos logísticos, tasas de interés aún elevadas y cambios en los patrones de consumo de los hogares”.
Industria manufacturera creció
Por su parte, la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) mostró que en octubre de 2025 la producción real de la industria manufacturera creció 1,9 %, mientras que las ventas reales aumentaron 2,4% y el personal ocupado lo hizo en 0,7 %, frente al mismo mes de 2024.
Aunque el resultado es positivo, el DANE señala que se trata de un crecimiento más moderado en comparación con meses anteriores, lo que sugiere una fase de ajuste en algunos subsectores industriales.
Del total de 39 actividades industriales analizadas, 25 registraron variaciones positivas en su producción real, aportando 3,7 puntos porcentuales al crecimiento total del sector. Entre los sectores con mayor dinamismo se destacaron la fabricación de vehículos automotores y sus motores, con un crecimiento de 35,1 % en producción y 72,6 % en ventas; la fabricación de otros equipos de transporte, que reportó un alza de 23,1% en producción y 26 % en ventas, además de un incremento de 24,3 % en empleo; la confección de prendas de vestir, con un aumento de 11,2 % en producción, aunque con una caída de 1,6 % en personal ocupado; y la elaboración de alimentos preparados para animales, que creció 11,4 % en producción y 12,8 % en ventas.
En contraste, 14 actividades industriales presentaron variaciones negativas, restando 1,9 puntos porcentuales al resultado general. Entre ellos se encuentran las industrias básicas de hierro y acero, con una caída de 14,7 % en producción y 14,4% en ventas, y la fabricación de productos de caucho, que retrocedió 14,3 % en producción y 22 % en ventas.
Industria en el acumulado de 2025
En lo corrido del año hasta octubre, la producción manufacturera acumuló un crecimiento de 2,2 %, las ventas de 2,3 % y el empleo de 0,4 %.
La trilla de café fue uno de los sectores más destacados en el acumulado, con un crecimiento de 36,6 % en producción y 34,8 % en ventas. También sobresalieron la fabricación de otros productos químicos, con 7,2 % en producción y 8,9 % en ventas, y la elaboración de productos lácteos, con 8,5 % en producción y 8,3 % en ventas.
La industria manufacturera mantiene una variación positiva, aunque con una pendiente menos pronunciada que la observada en el comercio. Este comportamiento evidencia que, si bien el sector sigue creciendo, enfrenta un entorno más retador marcado por costos de producción, competencia externa y una recuperación aún desigual del consumo industrial.
El crecimiento del empleo industrial, aunque positivo, continúa siendo moderado, lo que sugiere que las empresas siguen priorizando la eficiencia y la contención de costos ante un panorama económico que todavía exige prudencia.
